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Oda ve borsalardan ‘Nusaybin Gümrük Kapısı açılsın' talebi

Oda ve borsalardan ‘Nusaybin Gümrük Kapısı açılsın' talebi

17:1223/04/2025, Çarşamba
DHA
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Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şırnak il ve ilçelerinde hizmet veren oda ve borsaların başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile beraber Nusaybin ilçesinde bulunan Nusaybin Gümrük Kapısı önünde ortak açıklama yaptı.
Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şırnak il ve ilçelerinde hizmet veren oda ve borsaların başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile beraber Nusaybin ilçesinde bulunan Nusaybin Gümrük Kapısı önünde ortak açıklama yaptı.

Mardin, Diyarbakır, Batman ve Şırnak oda ve borsa başkanları Nusaybin ilçesine gelerek, Suriye'ye geçişi sağlayan Nusaybin Gümrük Kapısı'nın açılmasını talep etti.

Mardin, Batman, Diyarbakır ve Şırnak il ve ilçelerinde hizmet veren oda ve borsaların başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile beraber Nusaybin ilçesinde bulunan Nusaybin Gümrük Kapısı önünde ortak açıklama yaptı. Açıklama öncesi konuşan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Suriye'ye açılan sınır kapısının yeniden ticarete ve insan geçişlerine açılması için ortak basın açıklaması yapmayı kararlaştırdıklarını söyledi.

‘Kapı stratejik öneme sahip'

Basın açıklamasını Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş okudu. Nusaybin Sınır Kapısı'nın açılmasının bölge için acil ihtiyaç haline geldiğini belirten Aktaş, “Nusaybin Sınır Kapısı 2012 yılından beri Suriye'deki iç savaş nedeniyle 13 yıldır kapalıdır. Nusaybin Sınır Kapısı ülkemiz için stratejik bir öneme sahiptir çünkü Irak'a geçişlerde de önemli bir alternatif yol olacaktır ve Habur Gümrük Kapısı'nın üzerindeki yükü de önemli derecede hafifletecektir. Bu da hem nakliyeciler hem de ihracatçılar açısından büyük bir avantaj sağlayacaktır. Çünkü Nusaybin Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye girdikten sonra, Suriye-Irak arasındaki El Rabia (Yarbiye) kapısına sadece 76 kilometrelik bir mesafe bulunuyor. Bu durum özellikle zaman ve maliyet açısından büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Nusaybin Sınır Kapısı'nın 13 yıldır kapalı olması sebebiyle bölgedeki ticari faaliyetler olumsuz etkilenmiş, bölgedeki esnafların, çiftçilerin ve tüccarların ekonomik kayıplar yaşamasına neden olmuştur. Bu durum bölgedeki üretimi ve istihdamı azaltmış bölge halkının göç etmesine sebebiyet vermiştir. Suriye'de yaşanan olumlu gelişmeler bizi umutlandırdı. Bu bağlamda, Nusaybin Gümrük Kapısı'nın açılması, Suriye ile doğrudan ticaretin başlamasına, bölgemizde üretimin ve ihracatın artmasına, göçün azalmasına, yeni pazarların oluşmasına, istihdamın artmasına ve bölgedeki ekonominin tekrardan canlanmasını sağlarken Türkiye-Suriye ticari ilişkilerine de önemli derecede katkıda bulunacaktır. Bu kapsamda Nusaybin Sınır Kapısının bir an önce açılıp faaliyete girmesi büyük önem arz etmektedir” dedi.

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