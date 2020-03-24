Ekonomi Ödenek başvuruları başladı İşsizlik fonundan karşılanacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ödenek başvuruları başladı: İşsizlik fonundan karşılanacak

Kısa çalışma ödeneği için başvurular dün başladı. İşletmelerin çalışanını koruması ve istihdamını düşürmemesi için ihtiyaç duyacakları kaynak Kısa Çalışma Ödeneği formülüyle İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak. Başvurular “iskur.gov.tr” adresine yapılıyor. Firma çalışanlarının maaş ve sigorta primlerini 3 ay boyunca devlet ödeyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs’ün ekonomiye etkisini azaltmak geçen hafta açıklanan 100 milyar liralık Koruma Kalkanı Paketi’nin önemli maddelerinden biri olan “Kısa Çalışma Ödeneği”ne başvurular dün başladı. Koronavirüs salgınına karış alının tedbirlerden olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabiliyor.

Başvuruların yapıldığı “iskur.gov.tr” adresinde ödenekten yararlanmaya ilişkin detaylı bilgiler de veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR yönetim kurulunun da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için, süreci kolaylaştıran adımlar attığını söyledi. Kısa çalışma ödemelerinin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceğini bildiren Selçuk, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında "www.iskur.gov.tr" İŞKUR internet sitesinden detaylı duyurunun yapılacağı bildirdi.

İŞLETMELERE ÇAĞRI

  • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuyla ilgili işletmelere önemli bir çağrıda bulundu. Yeni tip koronovirüsten etkilenen işletmelere, çalışanını koruması ve istihdamını düşürmemesi çağrısı yapan Hisarcıklıoğlu, "İhtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde” ifadesini kullandı. Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çalışanını koru, istihdamını düşürme, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde. Başvurular bugün başladı. http://iskur.gov.tr adresinde detaylı bilgiler yer alıyor” dedi.

ÖDEMELER HER AYIN BEŞİNDE

Kısa çalışma ödeneği; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik şartı aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması halinde uygulanıyor. İşyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için verilecek destekler, çalışanların maaşı ve genel sağlık sigortası primlerinin devletçe karşılanmasından oluşuyor. Ödeneğin miktarı; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı ile sınırlı ve aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez. İşçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde yapılan ödemeler, PTT Bank aracılığı ile yapılacak.

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