Ekonomi Ödüllü işçi de İBBden çıkarılan işçiler arasında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Ödüllü işçi' de İBB'den çıkarılan işçiler arasında

İBB'nin iştirak şirketlerinden çıkarılan işçiler arasına her geçen gün yenileri ekleniyor. Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Seçimden önce işe alınmışlar" dediği o işçilerden biri olan İSPARK eski çalışanı Metin Karadeniz. Geçtiğimiz yıl Beyoğlu Belediyesinde temizlik işçisi iken içi dolar dolu cüzdanı polise teslim etmesiyle herkesin takdirini kazanan Karadeniz, bu davranışının ödülü olarak İSPARK'a atanmıştı.

Haber Merkezi DHA
İşten çıkarılan ödüllü işçi Metin Karadeniz
İşten çıkarılan ödüllü işçi Metin Karadeniz

İşten çıkarılan işçiler arasında yer alan Metin Karadeniz'in geçen yıl İstiklal Caddesi'nde temizlik yaparken içinde bin 700 dolar bulunan cüzdanı teslim ettiği için Beyoğlu Belediyesi'nden İSPARK'a ataması yapılarak ödüllendirildiği ortaya çıktı.

'Yeni işçi' denilerek çıkarıldı

Ocak ayında İSPARK'a geçen Karadeniz'in yeni işçi statüsünde değerlendirilerek işten atıldığı belirtiliyor. Eyleme kardeşi ve yeğeni ile gelen Karadeniz bir an önce işine dönmek istiyor.

"Sabah akşam buradayız"


Karadeniz, "İşimizi geri alana kadar bütün arkadaşlarla beraber sabah akşam buradayız. Haksız yere işten çıkarıldık. Bankamatik işçisi değiliz. Biz haksız yere işten çıkarıldık. Hakkımızı istiyoruz. İmamoğlu'nu ve devlet büyüklerimizi göreve davet ediyoruz" diye konuştu.


"Bankamatik işçisi değiliz"


Metin Karadeniz'in kardeşi Zeynep Sevindik Karadeniz ise hak aramaya geldiklerini ve haklarını alana kadar da gitmeyeceklerini söyledi. Karadeniz, "Kardeşim bir sene öncesine kadar temizlik işleri biriminde çalışıyordu. Kendisi yüklü miktarda bir para buldu ve bunu yetkililere teslim etti. Buna istinaden İSPARK'a geçişini sağladılar. Bundan birkaç gün önce de işine son verdiler. Bu kadar adaletli, güzel insanları değerlendirmek yerine diyorlar ki bankamatik işçileri. Hayır değil. 10 saat çalışan, annesiyle yaşayan, geçim mücadelesi vermeye çalışan bir insan. Ben küçük çocuğumla geldim. Buradan da ayrılmayacağız " dedi.

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