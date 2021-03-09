Ekonomi OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

OECD Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisinin 2021 için büyüme tahminini yüzde 2,9’dan yüzde 5,9’a yükseltti. Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3,2’den yüzde 3'e çekildi. OECD revizesine, aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle önemli ölçüde iyileşme görülmesini gerekçe olarak gösterdi.

Haber Merkezi AA
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD), "Mart Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Raporda, Kovid-19’a karşı aşıların kademeli uygulanmasının ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerde ilave mali desteklerin küresel ekonomik görünümde önemli ölçüdeki iyileşmeye yardımcı olduğu belirtildi.

3 puan yükseltildi

OECD raporunda, Türk ekonomisine yönelik aralıkta bu yıl için yüzde 2,9 olan büyüme tahmini de 5,9’a yükseltildi. Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3,2’den yüzde 3'e çekildi.

Küresel ekonomi için beklenti yüzde 5,6

OECD'nin 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verilen raporda, aralıkta 2021 için yüzde 4,2 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 5,6’ya yükseltildi. Bu rakam, 2022 için de yüzde 3,7’den 4’e çıkarıldı.

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