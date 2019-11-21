OECD Türkiye'nin 2019 ve 2020 büyüme beklentisini yükseltti

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Dipsiz Gölü inceleyen Bakan Yardımcısı Birpınar: Burası bir çevre felaketi olarak görülüyor

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısında toprak doldurulup yok edilen Dipsiz Göl ile ilgili, "Burası bir çevre felaketi olarak görülüyor. Gölün yok olması hiç istenmeyen bir durum. Dağın tepesinde olsa, gölün içerisinde de olsa bu tip bir faaliyet öncesinde mutlaka ÇED raporu isteyeceğiz. Bunun yanında üniversite raporu da istenecek. Bilimsel bir rapor olmadan bu tip aramalara müsaade etmeyeceğiz" dedi.