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Ekonomi Öğretmenlerin ara tatilde ek ders ücreti kesilmeyecek
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Öğretmenlerin ara tatilde ek ders ücreti kesilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) gelecek eğitim öğretim döneminde kasım ve nisan aylarında uygulanacak ara tatiller, öğretmenler için mesleki çalışma dönemi kabul edileceğinden ek ders ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmayacak.

Haber Merkezi AA
Yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli uygulanmaya başlayacak.
Yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli uygulanmaya başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelinin uygulanmasına ilişkin detaylar belli olmaya başladı.

Buna göre, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlanmasını içeren yeni çalışma takvimi, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarıyla tüm okul türlerinde ve aynı anda uygulanmaya başlanacak. Takvime yönelik herhangi bir pilot uygulama olmayacak.

MESLEKİ ÇALIŞMALAR YENİDEN DÜZENLENECEK

Bakanlık, çalışma takvimi modeli doğrultusunda öğretmenlerin mesleki gelişimlerini de yeni baştan planlayacak. Buna göre, mesleki çalışmalar sene başı ve sene sonu olarak uygulanmaya devam edilecek fakat bunların bir kısmı ara tatillerde yapılmak üzere Bakanlıkça tekrar düzenlenecek.

  • Bakanlık tarafından yayımlanacak mesleki çalışma takviminde tüm dönemlere ait çalışma alanları ve faaliyet planları yer alacak.

Ayrıca şu an içinde bulunulan 2018-2019 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma dönemi ve sene sonu işlemleri daha önce planlandığı şekilde yürütülecek. Yeni takvimin 2018-2019 eğitim yılı mesleki çalışma dönemine herhangi bir yansıması olmayacak.

ÖĞRETMENLER ARA TATİLLERDE EK DERS ÜCRETLERİNİ ALMAYA DEVAM EDECEK

Yeni çalışma takvimine göre, 18-22 Kasım 2019 ile 6-10 Nisan 2020 tarihlerinde birer haftalık ara tatiller olacak ama bu süreçte öğretmenler okullarındaki görevlerine devam edecek.

Ara tatillerin öğretmenler açısından en merak edilen kısımlarından birini oluşturan "Özlük haklarımızda bir kayıp olacak mı?" sorusu da Bakanlıkça açıklığa kavuşturuldu.

Öğretmenlerin ara tatil dönemlerinde okullarda geçirdiği süreler ve yaptıkları çalışmalar, mesleki çalışma dönemi kabul edileceğinden ek ders ücretlerinde de herhangi bir kesinti yapılmayacak. Öte yandan öğretmenler, sömestr olarak bilinen, 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde öğrencilerle birlikte ara tatile girecek.

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