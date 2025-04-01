OpenAI 40 milyar dolarlık fon topladı: Dünyanın en yüksek değerlemeye sahip özel şirketleri arasına girdi

Yapay zeka alanında teknolojik liderlik için ABD ve Çin başta olmak üzere çok sayıda şirketle rekabet eden OpenAI, 22 Ocak'ta yapay zeka altyapısını geliştirmek için "Stargate" adı verilen 500 milyar dolarlık özel sektör yatırım projesine de katılacak.