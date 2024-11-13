ORGE Elektrik ile araçlar 20 dakikada şarj olacak

Şarj pazarında yerli oyuncu sayısı günden güne artıyor. Sektöründe önde gelen şirketlerden biri olan ORGE Elektrik, yazılımı ve donanımı tamamen kendisine ait yerli araç şarj istasyonlarını tanıttı. Şirketin yapay zeka ile desteklediği istasyonlar, araçları 20 dakikada şarj edebilme imkanı sunuyor. ORGE Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, ürünleriyle sadece iç pazarı hedeflemediklerini, ORGE Şarj İstasyonları’nı Amerika ve Avrupa ülkelerine de satmak için görüşmeler yaptıklarını söyledi.
Türkiye’nin en büyük elektrik taahhüt şirketlerinden ORGE Elektrik, yazılımı ve donanımı tamamen kendisine ait yerli araç şarj istasyonlarını 13-15 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen EV Charge Show’da tanıttı.
Yüzde 70 yerlilik oranına sahip olması öngörülen ORGE Şarj İstasyonları, Uzak Doğu’dan ithal edilen ürünlere kıyasla kalitesiyle öne çıkıyor.
165 milyar dolarlık küresel pazar payı
Faturada tasarruf sağlıyor
"Elektrikli araç modelleri geliştikçe, şarj üniteleri de revize edilmeye ihtiyaç duyuyor. İthal ürünlerde bunu yapmak çok zor. Bu nedenle ben yerli ürünlerin bu dönemde öne çıkacağına inanıyorum. Bizim geliştirdiğimiz şarj üniteleri, OCPP 2.01 versiyonuyla üretilmekte ve bu özelliği sayesinde istediğiniz gibi programlanabilmekte. Örneğin bizim cihazımızı elektrik fiyatlarının görece daha düşük olduğu gece saatlerinde aracınızı şarj etmesi için önceden programlayabiliyor ve böylece faturanızda tasarruf edebiliyorsunuz."
Şarj istasyonları yapay zekayla donatıldı
Yaklaşık 1.5 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla üretilen ORGE şarj istasyonları yapay zekayla donatıldı. ORGE şarj istasyonları bu özelliğiyle uzaktan izleme, uzaktan koruma ve uzaktan yönetim özelliği olacak. Tek kabin içerisinde en büyük DC şarj istasyonunu üreten ORGE, 480 KW gücündeki bu cihazlarla araçları 20 dakikada şarj edebilecek. Ürünleriyle sadece iç pazarı hedeflemediklerini dile getiren Gündüz, ORGE Şarj İstasyonları’nı Amerika ve Avrupa ülkelerine de satmak için görüşmeler yaptıklarını söyledi.