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ORGE Elektrik ile araçlar 20 dakikada şarj olacak

ORGE Elektrik ile araçlar 20 dakikada şarj olacak

20:1213/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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ORGE Elektrik, yapay zeka destekli araç şarj istasyonunu tanıttı.
ORGE Elektrik, yapay zeka destekli araç şarj istasyonunu tanıttı.

Şarj pazarında yerli oyuncu sayısı günden güne artıyor. Sektöründe önde gelen şirketlerden biri olan ORGE Elektrik, yazılımı ve donanımı tamamen kendisine ait yerli araç şarj istasyonlarını tanıttı. Şirketin yapay zeka ile desteklediği istasyonlar, araçları 20 dakikada şarj edebilme imkanı sunuyor. ORGE Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, ürünleriyle sadece iç pazarı hedeflemediklerini, ORGE Şarj İstasyonları’nı Amerika ve Avrupa ülkelerine de satmak için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Türkiye’nin en büyük elektrik taahhüt şirketlerinden ORGE Elektrik, yazılımı ve donanımı tamamen kendisine ait yerli araç şarj istasyonlarını 13-15 Kasım’da İstanbul’da gerçekleşen EV Charge Show’da tanıttı.

Şirket, 2030 yılında dünya genelinde 165 milyar dolara ulaşması beklenen elektrikli araç şarj istasyonları pazarından hak ettiği payı almayı hedefliyor. Şirket yaklaşık 1 yıldır üzerinde çalıştığı yerli elektrikli araç şarj istasyonlarının seri üretimine 1 ay içerisinde
Sancaktepe
’deki fabrikasında başlıyor.

Yüzde 70 yerlilik oranına sahip olması öngörülen ORGE Şarj İstasyonları, Uzak Doğu’dan ithal edilen ürünlere kıyasla kalitesiyle öne çıkıyor.

ORGE Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz.

165 milyar dolarlık küresel pazar payı

Geçtiğimiz yıl 25’inci yaşını geride bırakan ORGE’nin önümüzdeki 25 yılda taahhüt işlerinin yanı sıra teknoloji ve yenilenebilir enerjiyle de anılan bir şirket olmasını hedeflediklerini belirten
ORGE Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz
, “
Elektrikli araç satışlarındaki artışla birlikte dünyada elektrikli araç şarj istasyonları pazarı da büyüyor. 2030 yılına kadar dünyada 71 milyon araç şarj istasyonu olacak. Bu da 165 milyar dolarlık bir pazar anlamına geliyor. Türkiye’de şu anda kamuya açık sadece 23 bin şarj noktası var. 2025 yılında bu rakamın 46 bine çıkması bekleniyor. Bu pazarda daha gidecek çok yol var. Biz de ORGE olarak yerli ve milli şarj istasyonlarımızla bu pazardan hak ettiğimiz payı almayı hedefliyoruz
” dedi.

Faturada tasarruf sağlıyor

Uzak Doğu’dan ithal edilen şarj ünitelerinin zamanla revizyona ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Gündüz şunları kaydetti:

"Elektrikli araç modelleri geliştikçe, şarj üniteleri de revize edilmeye ihtiyaç duyuyor. İthal ürünlerde bunu yapmak çok zor. Bu nedenle ben yerli ürünlerin bu dönemde öne çıkacağına inanıyorum. Bizim geliştirdiğimiz şarj üniteleri, OCPP 2.01 versiyonuyla üretilmekte ve bu özelliği sayesinde istediğiniz gibi programlanabilmekte. Örneğin bizim cihazımızı elektrik fiyatlarının görece daha düşük olduğu gece saatlerinde aracınızı şarj etmesi için önceden programlayabiliyor ve böylece faturanızda tasarruf edebiliyorsunuz."

Şarj istasyonları yapay zekayla donatıldı

Yaklaşık 1.5 yıllık Ar-Ge çalışmasıyla üretilen ORGE şarj istasyonları yapay zekayla donatıldı. ORGE şarj istasyonları bu özelliğiyle uzaktan izleme, uzaktan koruma ve uzaktan yönetim özelliği olacak. Tek kabin içerisinde en büyük DC şarj istasyonunu üreten ORGE, 480 KW gücündeki bu cihazlarla araçları 20 dakikada şarj edebilecek. Ürünleriyle sadece iç pazarı hedeflemediklerini dile getiren Gündüz, ORGE Şarj İstasyonları’nı Amerika ve Avrupa ülkelerine de satmak için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

#ORGE Şarj
#Elektrikli Araç
#Şarj
#ORGE Elektrik CEO’su
#Nevhan Gündüz

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