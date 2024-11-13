ORGE Elektrik ile araçlar 20 dakikada şarj olacak

Elektrikli araç satışlarındaki artışla birlikte dünyada elektrikli araç şarj istasyonları pazarı da büyüyor. 2030 yılına kadar dünyada 71 milyon araç şarj istasyonu olacak. Bu da 165 milyar dolarlık bir pazar anlamına geliyor. Türkiye’de şu anda kamuya açık sadece 23 bin şarj noktası var. 2025 yılında bu rakamın 46 bine çıkması bekleniyor. Bu pazarda daha gidecek çok yol var. Biz de ORGE olarak yerli ve milli şarj istasyonlarımızla bu pazardan hak ettiğimiz payı almayı hedefliyoruz