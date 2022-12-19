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Orta gelire konut kampanyasında detaylar belli oldu

TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası orta gelir grubu konut kampanyası için detaylar netleşiyor. Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre kredi miktarı, ödeme şekli ve vadeye göre faiz seçeneği sunulacak. Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor. Kampanya ile alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak.

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Orta gelirliye konut kampanyasında detaylar belli oldu: İşte kredi faiz oranları
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TOKİ Sosyal Konut Projesi kapsamında orta gelire konut kampanyasında detaylar belli oldu.

Bankacılık kaynaklarından elde edilen bilgiye göre kredi miktarı, ödeme şekli ve vadeye göre faiz seçeneği sunulacak.

Kredi faiz oranları yüzde 0,69 ila yüzde 0,99 arasında değişecek. 1-2 yıl geri ödemesiz dönem olması da planlanıyor.

Kampanya ile alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak.

BAKAN KURUM: GELİRE GÖRE FAİZ ORANI

Orta gelirliye yönelik konut projesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlığı ile çalışıyoruz, kısa süre içinde açıklayacağız.' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelirlilerin konut sahibi olması için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bakan Kurum, gelire göre farklı faiz oranı uygulaması yapılacağını da belirtti.

Orta gelirliye yönelik konut projesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlığı ile çalışıyoruz, kısa süre içinde açıklayacağız" dedi.

Konut kredilerinde ise gelire göre farklı faiz oranı uygulamasının başlayacağını belirten Bakan Kurum bununla ilgili de çalışmalar olduğu bildirdi.

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