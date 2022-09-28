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TOKİ orta gelir grubu indirimli konut kampanyası başvuru tarihleri

TOKİ orta sınıf konut kampanyasının detayları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. TOKİ'den orta gelir grubu için yeni konut kampanyası geliyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapıldı. Bakan Kurum, orta gelir grubu konut kampanyasına ilişkin, Emlak Konut ile hem indirim hem vade konularını çalıştıklarını söyledi. Peki, TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyası başvuru şartları nelerdir? TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyasına nasıl başvurulur?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor? TOKİ orta gelir grubuna başvuru şartları neler belli oldu mu?
TOKİ orta gelir grubu başvuru şartları 2022

TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyası başvuru şartları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyası başvuru şartları nelerdir? TOKİ orta gelir grubu için yeni konut kampanyasına nasıl başvurulur?

TOKİ orta gelir grubu yeni konut kampanyası başvurular ne zaman başlayacak?

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubuna yönelik yapılacak sosyal konutlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Emlak Konut Kampanyası'nı büyük ihtimal ekim ayı içinde açıklayacağız. Emlak Konut ile hem indirim hem vade konularını çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızla da faiz konusunda çalışmamız var" diyen Kurum, projede sadece Emlak Konut'un olmayacağını Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Anadolu'daki müteahhitlerin de kampanyaya destek vereceğini söyledi.

TOKİ'nin sosyal konut projesine yönelik de açıklamada bulunan Kurum, konut piyasasında, fiyatların sabitlendiğini ve hatta geri geldiğini belirterek, "Konut almak için iyi bir zaman. Açıkçası piyasayı yönlendiriyoruz şu anda. Sosyal konut projesinde fiyatları açıklayınca hepsi durdu. Firmalar müşteri çekebilmek için ister istemez fiyatı geri çekecek, vadeyi uzatacak." şeklinde konuştu.

TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası başvuru şartları neler?

"Üç adımda yeni konut hamlesi" başlığı altında yapılacakları sıralayan Bakan Kurum, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Birinci adım: Sosyal konut projesi kapsamında, TOKİ eliyle 81 ilde sosyal konutlar inşa edilecek. Konut, konut arsası, sanayi siteleri satılacak. Gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacak.

İkinci adım: Emlak Konut öncülüğündeki kampanya kapsamında, gayrimenkul firmalarıyla konut kampanyası yapılacak.

Üçüncü adım: İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası kiralanamayan ya da satılamayan 50 bin ofis dönüştürülerek konut olacak."

Yüzde 25 indirim kampanyasından bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da yararlanabilecek. Borcun tamamını kapatamayacak vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.

TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası başvuru tarihleri

Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları 19 Ekim 2022 tarihine kadar ilgili bankaya başvuruda bulunabilecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında söz konusu indirim oranından yararlanılması mümkün olmayacak.

TOKİ orta gelir grubu indirimli konut kampanyasına kimler başvuruda bulunacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası 50 bin ofisin dönüştürülerek konut olacağını açıkladı.

TOKİ indirimli konut kampanyası
TOKİ indirimli konut kampanyası

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