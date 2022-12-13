Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından orta gelirliye konut müjdesi

TOKİ orta gelir konut başvurularının başlayacağı tarih Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bakan Kurum "Kampanyanın fiyatları etkilemesini istemiyoruz." dedi. Peki, TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor? İşte Bakan Kurum tarafından yapılan Orta Gelire Konut Kampanyası açıklamasının detayları.

Orta gelirliye yönelik konut projesine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakanlığı ile çalışıyoruz, kısa süre içinde açıklayacağız" dedi. Konut kredilerinde ise gelire göre farklı faiz oranı uygulamasının başlayacağını belirten Bakan Kurum bununla ilgili de çalışmalar olduğu bildirdi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orta gelir grubu konut kampanyası için ilk defa rakam paylaşmıştı. 81 ilde 100 bin konut yapılmasının planlandığını ifade eden Bakan Kurum, ''TOKİ Sosyal Konut Projesi ile dar gelir grubu için süreç tamamlandı. Sırada orta gelir grubu var. Bu konuyla ilgili çalışmalar artık şekillenmeye başladı. Bu ay içerisinde detayları paylaşmayı planlıyoruz." demişti.

Yılda 600 bin konut üretildiğini belirten Bakan Kurum, bunun yüzde 15-20'sinin bu kapsama girdiğini, dolayısıyla yaklaşık 100 bin konutun kampanyaya gireceğini bildirmişti. Kurum 81 ilde orta ve orta gelir grubu üzerindeki vatandaşları kapsayacak bir kampanya olacağının altını çizmişti.

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