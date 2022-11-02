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TOKİ orta gelir grubu konutları hangi illerde olacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük TOKİ sosyal konut projesinin başvurularınının tamamlansının ardından gözler bu kez de orta gelir grubuna yönelik gerçekleştirilecek projeye çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak" dedi. Peki TOKİ orta gelir grubu konut kampanya detayları belli oldu mu? Orta gelir grubu konutlarda peşinat ne kadar olacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOKİ orta gelir grubu konut kampanyası ne zaman başlayacak, hangi illeri kapsayacak?
TOKİ orta gelir grubu konutları hangi illerde?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha önce orta ve üst gelirli vatandaşlar için de kasım ayında bir konut kampanyası açıklayacakları müjdesini paylaşmıştı. Bakan Murat Kurum orta gelir gurubuna yapılacak olan konut kampanyasıyla ilgili konuştu.

Bakan Murat Kurum
Bakan Murat Kurum

TOKİ orta gelir grubu konut kampanya detayları belli oldu mu?

Bakan Kurum yeni konut kampanyasıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Bakan Kurum çalışmaların artık şekillenmeye başladığını bu ay içerisinde detayları paylaşacaklarını söyledi.

TOKİ orta gelir grubu konutları hangi illeri kapsayacak?

  • Kurum projede 100 bin konut olduğunu ve 81 ilde orta ve orta üstü gelir grubunu kapsayacağını ifade etti. Finansman konusunda çalışmaların netleşmediğini düşük peşinat, uzun vade olacağını, bankalarla birlikte hareket edeceklerini belirten Bakan Kurum görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber çalıştıklarını ifade eden Kurum bu kampanyanın mevcut konut üretimini destekleyeceğini belirtti.

TOKİ orta gelir grubu konutlarda peşinat ne kadar olacak?

Kurum konuşmasının devamında Türkiye’de üretimi devam eden bütün konut şirketlerinin kampanyaya dahil olacağını söylerken, bankalarla da finansman konusunda görüştüklerini, onların da kampanyaya destek vermesini beklediklerini ifade etti.

  • Bakan Kurum, "İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz, Düşük peşinat uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız. Projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve maliye bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz." dedi.

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