Ekonomi Oruç Reis için koruma gemisi alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Oruç Reis' için koruma gemisi alınacak

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de çıkılan ilana göre Oruç Reis Araştırma Gemisi için koruma gemisi hizmet alınacak.

Haber Merkezi AA
Oruç Reis Araştırma Gemisi için koruma gemisi hizmeti alınacak
Oruç Reis Araştırma Gemisi

MTA'nın ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Oruç Reis Araştırma Gemisi için koruma gemisi hizmet alımı ihalesi, 16 Haziran saat 11.00'de MTA Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

Yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olan ihalede, yerli istekliler lehine yüzde 20 fiyat avantajı uygulanacak.

İstekliler, tekliflerini, ihale tarih ve saatine kadar MTA Genel Müdürlüğü Genel Haberleşme Şube Müdürlüğüne elden veya adrese iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim edebilecek.

Teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere, kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek isteklilerin, tekliflerinin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olacak.

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