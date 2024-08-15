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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre;
yeni geçiş ücretleri şöyle:
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi:
33 TL (Otomobiller için)
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:
555 TL (Otomobiller için)
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:
70 TL (Otomobiller için)
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:
585 TL (Otomobiller için)
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5 saat önce