|
Ekonomi

Köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Buna göre; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçiş 33 TL oldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden otomobiller için geçiş 70 TL , Osmangazi Köprüsü'nden 555 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 585 TL olarak belirlendi.

22:55 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:07 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgilere göre;
yeni geçiş ücretleri şöyle:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi:
33 TL (Otomobiller için)
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:
555 TL (Otomobiller için)
Yavuz Sultan S​elim Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:
70 TL (Otomobiller için)
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:
585 TL (Otomobiller için)




#Köprü ve Otoyol Ücretleri
#Zam
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#Karayolları Genel Müdürlüğü
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Canan Karatay'ın zirve formülü: Nefes aldırmayan sıcaklıklara su serpiyor! İçtiğiniz anda vücudun işleyişini değiştiriyor