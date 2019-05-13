Osmangazi Köprüsü’nün 15 aylık hasılatı 2 milyar TL

Toplam 9 milyar dolar yatırım bedeliyle faaliyete alınan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü, ekonomiye katkısıyla adından söz ettiriyor.

İzmit Körfezi’ni geçiş süresini 6 dakikada indiren köprü sayesinde, sağlanan yakıt, zaman ve konfor avantajlarının yanında ülke ekonomisine katkı da önemli bir rakama ulaşmış durumda. 2016 yılı Haziran ayında İstanbul-İzmir arasını yaklaşık 3 saate indiren projenin en önemli ayağı olarak hizmete alınan köprüde en düşük araç geçiş ücreti 72 lira en yüksek ise 327 lira.

2 MİLYAR TL GELİR

Elde edilen bilgilere göre geride kalan 15 aylık süre içerisinde köprüyü 15 milyon araç kullanırken araç başı ortalama geçiş ücreti 200 lira olarak hesaplandığında ortaya 2 milyar TL’ye ulaşan bir rakam çıkıyor. En önemli ayağını köprünün oluşturduğu projedeki ücretli yolların hesaba katılması halinde rakam daha da yukarıya doğru çıkıyor.

FOTOĞRAF 9 Muğla’nın Ula ilçesine bağlı kırsal Yeşilçam Mahallesi’nde 2015 yılında önce fideleri toprağa diken, iki yıl sonra da ilk ürününü alan Aslı Aksoy, 2,5 dönüm ile başladığı kuşkonmaz üreticiliğini bugün kiraladığı 40 dönüm arazide sürdürüyor. Ünlü bir firmanın pazarlama müdürlüğü gibi kariyerli bir mesleği bırakıp, ayaklarına çizmeyi giyen, başına yazmasını takarak tarlaya inen Aslı Aksoy, toprakla uğraşmaktan son derece memnun. DÖNÜMDE 750 KİLO ÜRÜN: Türkiye’de henüz tanınmayan kuşkonmazın her geçen gün tanınırlığının artması nedeniyle üretimin de her geçen arttığını söyleyen ODTÜ’lü kuşkonmaz üreticisi Aslı Aksoy, dönüm başı 750 kilo ürün aldıklarını söylerken, toptan satışlarda kilosunu 25-30 liradan, perakende satışını ise 40 liradan sattıklarını belirtti. TÜRKİYE'NİN İKİNCİ BÜYÜK KUŞKONMAZ ÜRETİM ALANI: 2015 yılında 20 dönümde ilk büyük kuşkonmaz ticari alanını kurduğunu belirten Aslı Aksoy, “2017 yılında ilk hasadımızı aldık. 2018-2019 üçüncü hasat yılındayız aynı arazi içerisinde. 2016 yılında bir 20 dönüm daha ilave ederek üretim alanlarımızı toplam 40 dönüm alana ulaştık. Şu anda büyüklük olarak Türkiye’nin ikinci büyük kuşkonmaz üretim alanında bulunuyoruz” dedi. ÜRETİMİN YÜZDE 10'U İHRACATA: Türkiye pazarının her geçen yıl büyüdüğünü, üretimin yüzde 10’unu ise Hollanda, Romanya ve Almanya‘ya ihracat yaptıklarını söyleyen Aslı Aksoy, “Ürettiğimiz kuşkonmaz Türkiye’de her geçen sene daha da artan bir kitle ile buluşmaya başladı. Kuşkonmaz sağlık üzerine çok daha fazla bilinir hale geldikçe müthiş lezzeti ile sofralarımızda daha çok yer almaya başladı. Her sene yüzde 30-40 büyüyen bir Türkiye pazarı söz konusu... Bunun dışında erkenci üretim avantajını yakalamış olduğumuz Muğla tarlasındaki üretim ile Eskişehir üretimleri ile birlikte hareket ederek ihracata da ürün göndermeye başladık. Almanya, Romanya, Hollanda’ya üretimimizin yaklaşık yüzde 5-10 oranındaki miktarını ihracata yönlendiriyoruz” diye konuştu. HEDEF ORGANİK TARIM: İyi tarım uygulamaları sertifikası aldığını da belirten Aksoy, “Sürdürülebilir tarım için, çevre ile dost, insana saygılı, hayvana saygılı, bir üretim için kayıt altı bir tarım sistemi kurmak için çok anlamlı bir uygulama. Biz bu şekilde faaliyetlerimizi sürdürürken şahsi olarak inancım ilaç adını verdiğimiz aslında özünde zehir olan uygulamaları da yapmamak adına toprağımızın nesiller boyu beslenecek olan gelecek nesillere aktarabilmek için kimyasal gübreyi tamamen bırakarak organik tarıma başladık. Artık tarlamızda hiçbir şekilde kimyasal gübre ve ilaç kullanımı yapmıyoruz. İyi tarımdan organik tarıma doğru çevreye, insana, doğa ile dost bir üretim modelini uyguluyoruz” dedi. Kuşkonmaz için kariyerini bıraktı, şimdi taleplere yetişemiyor Kuşkonmaz için kariyerini bıraktı, şimdi taleplere yetişemiyor Kuşkonmaz için kariyerini bıraktı, şimdi taleplere yetişemiyor Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin önemli tekstil ve gıda firmalarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, 2015 yılında tüm kariyerini 'kuşkonmaz' ürünü için bırakarak, başına yazması, ayağına sarı çizmesini giyip tarlaya inen Aslı Aksoy, 4 yılda Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi oldu.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder