Oto ihracatının kilosu 13 doları aştı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2025 yılına ilişkin verileri açıkladı. 2024 yılına göre yüzde 4 artış gösteren toplam üretim 1 milyon 419 bin 464 adet olarak gerçekleşti. 2024’e göre yüzde 4 azalan otomobil üretimi ise 872 bin 538 adet oldu. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 445 bin 921 adet olarak gerçekleşti. 2025’te, bir önceki yıla göre toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 4 artarken otomobil ihracatı ise yüzde 8 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 1 milyon 57 bin 920 adet, otomobil ihracatı ise 599 bin 687 adet düzeyinde gerçekleşti.

HAFİF TİCARİDE 435 BİNLİK REKOR

Türk otomotiv sanayisinin 2,2 milyon adetlik üretim kapasitesine ulaştığını söyleyen OSD Başkanı Cengiz Eroldu, “Sanayimiz bugün toplamda 19 marka için üretim yapar konumda. Otomotiv sektörü 41,5 milyar dolarla bugüne kadar yapılmış olan en büyük ihracat rakamını gerçekleştirmiş oldu. Yine hafif ticari araç ihracatı, 435 bin adetle bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaşmış oldu. 2025 yılında Türkiye’nin toplam ihracatından aldığımız pay, yüzde 16,5’ten yüzde 17,6’ya yükselmiştir. 2025 verilerine göre, otomotiv ana sanayinin kilogram başına ihracat değeri 12,19 dolardan 13,10 dolara yükselmiştir. Otomotiv sanayi toplamında ise bu değer yaklaşık 1 dolarlık artışla 8,3 dolardan 9,1 dolara çıkmıştır” açıklamasını yaptı.

7,7 MİLYAR DOLAR CARİ AÇIK VERDİK

İhracattaki başarı kadar ithalattaki artışa da dikkat çeken Eroldu, “Bununla birlikte, en önemli sorunlarımızdan biri otomobildeki dengesizliktir. Türkiye, hala otomobil ihracatından daha fazla ithalat yapan bir konumdadır. Bu durum, otomotiv sanayinin doğrudan sorumluluk alması gereken alanlardan biridir. Türkiye’de otomotiv yatırımlarının artırılması, iç pazara daha fazla Türkiye’de üretilmiş otomobilin sunulması büyük önem taşımaktadır. Bu konu, önümüzde çalışılması gereken bir başlık olarak durmaktadır. 7,7 milyar dolarlık açık Türkiye ekonomisi açısından son derece önemlidir” diye konuştu.

KAPASİTE YÜZDE 67’YLE KAPANDI

Kapasitenin 2 milyondan 2,2 milyona çıkmasıyla, sanayideki kapasite kullanım oranının yüzde 70’ten yüzde 67’ye düştüğüne işaret eden Eroldu sözlerine şöyle devam etti: “Kapasite oranının yüzde 67-70 oranlarında olması da rekabetçilik anlamında çok iyi bir şey değil. Yerli payı bizim için önemli. 2025 yerli payında da kapasite kullanımıyla beraber bir miktar düşüşün olduğu bir sene. 2025’i yüzde 29’luk bir yerli satışla kapatıyoruz toplam otomotiv piyasasında. Bu da bugüne kadar en düşük rakam, geçen sene yüzde 31’di bu sene yüzde 29’a geriledi.”







