2025 yılında 2 milyon 368 bin 538 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

248 bin 205 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 59,3'ünü otomobil, yüzde 23,6'sını motosiklet, yüzde 12,9'unu kamyonet, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı arttı

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 53,3, kamyonette yüzde 37,5, traktörde yüzde 26,8, minibüste yüzde 19,2, özel amaçlı taşıtta yüzde 10,3, motosiklette yüzde 6,8, otobüste yüzde 3,3 ve kamyonda yüzde 2,9 arttı.

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 84,1, kamyonette yüzde 49,6, otomobilde yüzde 35,3 artarken motosiklette yüzde 38,1, traktörde yüzde 33,2, minibüste yüzde 29,0, kamyonda yüzde 26 ve otobüste yüzde 2,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

1 milyon 158 bin 490 adet taşıtın devri yapıldı

Aralık ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,2'sini kamyonet, yüzde 7,7'sini motosiklet, yüzde 3,7'sini traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan otomobil markaları

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,1'i Renault, yüzde 10,6'sı Volkswagen, yüzde 6,2'si Toyota, yüzde 5,6'sı Hyundai, yüzde 4,8'i Peugeot, yüzde 4,4'ü Citroen, yüzde 4,3'ü BMW, yüzde 4,2'si Skoda, yüzde 4,1'i Fiat, yüzde 4'ü Opel, yüzde 3,8'i Mercedes-Benz, yüzde 3,6'sı BYD, yüzde 3,2'si Dacia, yüzde 3,2'si TOGG, yüzde 3,1'i Nissan, yüzde 2,6'sı Audi, yüzde 2,4'ü Ford, yüzde 2,4'ü Chery, yüzde 2'si Kia, yüzde 1,7'si Cupra ve yüzde 10,7'si diğer markalardan oluştu.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 46,4'ü benzin yakıtlıdır

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 46,4'ü benzinli, yüzde 27,3'ü hibrit, yüzde 16,7'si elektrikli, yüzde 8,5'i dizel ve yüzde 1,1'i LPG'lidir. Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 373 bin 581 adet otomobilin ise yüzde 32,6'sı dizel, yüzde 30,9'u benzinli, yüzde 30,1'i LPG'li, yüzde 4,0'ı hibrit ve yüzde 2,1'i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin payı ise yüzde 0,2'dir.

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 29,9'u 1300 ve altı, yüzde 23,2'si 1401-1500, yüzde 11,0'ı 1501-1600, yüzde 10,7'si 1301-1400, yüzde 7,9'u 1601-2000, yüzde 0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

En çok tercih edilen renkler

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 1 milyon 120 bin 427 adet otomobilin yüzde 40,6'sı gri, yüzde 24,7'si beyaz, yüzde 13,2'si siyah, yüzde 11,5'i mavi, yüzde 4,6'sı yeşil, yüzde 3,5'i kırmızı, yüzde 0,7'si kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,4'ü turuncu ve yüzde 0,2'si diğer renklidir.

Trafiğe kayıtlı taşıtların ortalama yaşı

Türkiye'de 2025 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 33 milyon 612 bin 650 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 14,2 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 14,2, minibüslerde 16,2, otobüslerde 16,5, kamyonetlerde 14,2, kamyonlarda 18,4, motosikletlerde 9,9, özel amaçlı taşıtlarda 15,7 ve traktörlerde 24,9'dur.

Devri yapılan taşıtların ortalama yaşı