1964 model klasik otomobil Rize sokaklarında ilgi görüyor





Yılmaz, klasik otomobil tutkusunu 'hobi' olarak tanımlamanın yetersiz kaldığını belirterek, "Bu hastalıktan başka bir şey değil. Gerçekten bir hastalık. Buna hobi demek bence biraz hafif kalır. Çünkü hobinden bile bazen vazgeçebiliyorsun ama hastalığından vazgeçme gibi bir durumun olmuyor. Bu arabaya bindiğin zaman kafanda bir anda bütün her şey sıfırlanıyor. Başka bir yere gidiyorsun. Dinlediğin müziğin tadı bile kulağa güzel geliyor. Yani daha farklı hissediyorsun kendini. Bir de insanların yoğun ilgisi olduğu zaman tabii ki o da ayrı bir mutlu ediyor. Çünkü ilgi gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.





Zaman zaman düğün ve nişan organizasyonları için teklif aldığını da dile getiren Yılmaz, "Arabanın camında not buluyoruz bazen, 'Şu tarihte düğünüm var', 'İşte numaram arar mısın?' gibi. Şimdilik öyle bir şey düşünmüyoruz." dedi.