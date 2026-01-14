Yeni Şafak
Yeni Kia Stonic Türkiye'de satışa sunuldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Güney Koreli otomotiv devi Kia B-SUV segmentindeki rekabetçi modeli Stonic Türkiye'de resmen satışa sunuldu.

İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Yeni Kia Stonic'in 1.0 TGDI motoru 100 beygir güç ve 172 Nm tork üretiyor.

7 ileri DCT otomatik şanzımanla kombine edilen model, 0-100 km/s hızlanmasını 12,1 saniyede tamamlıyor.

Stonic, bu motorla ortalama 5,6 lt/100 km yakıt tüketimine sahip.

Ön bölümde yenilenen far grubu, ızgara ve tampon dikkat çekiyor. Boyutlarda ise herhangi bir değişim yok.

Otomobil; 4.165 mm uzunluğa, 1.760 mm genişliğe ve 352 litrelik bagaj kapasitesine sahip.

Arka kısımda yer alan LED stop lambaları ve gövde rengi tampon detayları, Stonic'e premium bir hava katıyor.

Kablosuz Apple CarPlay desteği sunan bu sisteme, 4.2 inçlik dijital Supervision gösterge paneli eşlik ediyor.

Kullanışlılık odaklı tasarlanan kabinde saklama gözlü ön kol dayama ve USB girişleri yolculuk konforunu artırıyor.

352 litrelik bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.155 litreye kadar çıkarak sınıfı için ideal bir alan sunuyor.

Türkiye pazarında Cool donanım paketiyle satışa çıkan Kia Stonic, zengin standart özellikleriyle dikkat çekiyor.

Elektronik kontrollü tek bölgeli klima, geri görüş kamerası ve elektrikli katlanabilir yan aynalar gibi konfor odaklı donanımlar araçta standart olarak sunuluyor.

Modelin teknolojik altyapısı şöyle sıralanıyor:

  • 12.3 inç dokunmatik multimedya eğlence sistemi ve navigasyon.
  • Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası ve elektronik park freni.
  • Sürüş modu seçimi ve start & stop (ISG) sistemi.
  • Aydınlatmalı sürücü ve yolcu makyaj aynası.


TÜRKİYE FİYATI RESMEN AÇIKLANDI

1.0L 100 PS, Benzinli Cool, Otomatik (DCT) FİYAT: 1.999.000 TL

#Kia Stonic
#Türkiye
#Araç
