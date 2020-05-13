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Ekonomi Otobüs bilet fiyatları dudak uçuklatıyor Şoförler ise yarı kapasiteyle çalıştıklarını belirtiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otobüs bilet fiyatları dudak uçuklatıyor: Şoförler ise yarı kapasiteyle çalıştıklarını belirtiyor

Otobüs bilet fiyatları dudak uçuklatıyor: Şoförler ise yarı kapasiteyle çalıştıklarını belirtiyor

Samsun’da otobüs terminali seyahat kısıtlaması nedeniyle boş kalırken, başka şehirlere gitmek zorunda olan vatandaşlar bilet fiyatlarından yakındılar. Şoförler de yarı kapasiteyle çalıştıkları için fiyatların biraz yüksek olduğunu belirtiyor. Samsun-İstanbul 250, Samsun-Ankara ve Samsun-Trabzon bilet fiyatları ise 170 liradan satılıyor.

Haber Merkezi İHA
Otobüs fiyatlarının yarı yarıya arttığı belirtiliyor.
Otobüs fiyatlarının yarı yarıya arttığı belirtiliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok şehirde seyahat kısıtlaması var. Samsun da pandemi sonrasında seyahat kısıtlamasında bulunan iller arasında yer alıyor. Virüs öncesi binlerce yolcu sirkülasyonu olan otobüs terminali, bu günlerde boş durumda. Peronlara otobüslerin ve vatandaşların girişi yasaklanırken, başka şehirlere gitmek zorunda olan vatandaşlar ise şehir içi otobüs duraklarının olduğu kısımdan otobüslerine binerek, başka şehirlere gidiyorlar.

  • Yolcular bilet fiyatlarının pahalılığından yakınırken, şoförler ise yarı kapasiteyle çalıştıkları için fiyatların biraz yüksek olduğunu ifade ettiler.

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“Yolcuların tek şikayeti fiyatlar ama biz de yarı kapasiteyle çalışıyoruz”

Otobüslerin virüs kapsamında yarı kapasiteyle yolcu taşıdığını ifade eden 40 yıllık uzun yol şoförü Mustafa Keskin, “Otobüsler şu anda vatandaşlar için çok iyi. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Kendimiz de gerekli tedbirleri alıyoruz. Araçlar her gidilen yerde dezenfekte ediliyor. Yolcuların tek şikayeti fiyat ama biz de 40 kişiyle gittiğimiz yere 20 kişiyle gidiyoruz. O yüzden fiyatlar yüksek. Yolcular firmalara suç buluyor ama firmaların bu işte suçu yok. Bugün İzmir’e gidiyoruz. Virüsten önce İzmir’e sezonda 200 TL’ye yolcu götürüyorduk. Şu anda ise 300 TL’ye götürüyoruz. Yollar öncelere nazaran daha kalabalıklaştı. İşi olan da olmayan da gidiyor. Denetimler çok sıkılaştı. Hemen hemen her şehir giriş-çıkışında denetimler oluyor” dedi.

“Otobüs fiyatları yarı yarıya artmış”

Otobüs fiyatlarının yarı yarıya arttığını dile getiren yolcu Adem Seliş, “Samsun’dan Fatsa’ya gidiyorum. Virüsten önce fiyatlar çok normaldi. Şu anda fiyatlar 2 katına çıkmış” diye konuştu.

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“Şanlıurfa bileti 130’dan 270’e çıkmış”

Samsun’da üniversite eğitimini tamamlayarak memleketi Şanlıurfa’ya giden Hüseyin İstemihan ise şunları söyledi:

“Daha önceden Şanlıurfa otobüs biletini 130 lira ya da en fazla 150 liraya alıyordum. Şu anda 270 liraya bilet aldık. Tabii ki bu parayı vermekte zorlanıyoruz. Bu parayı vermek kolay olmuyor ama memlekete de yılda bir defa gittiğimiz için çok sıkıntı yapmadık.”

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