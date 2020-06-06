Otobüs fiyatına lüks yolculuk: Ayrı ayrı bilet parası vermek yerine transfer aracı kiralamak daha uygun

Gülten sağladığı fiyat avantajı ile ilgili şu örneği verdi: “Otobüsle İstanbul’dan İzmir’ gitmek isteyen 4 kişilik bir aile kişi başı 180 TL’den toplam 720 TL verecek. Otogara ulaşım, yoldaki harcamalar gibi masraflarla bu 850 TL-1000 TL’ye çıkıyor. Ancak VIP transferden evden alınıp eve bırakılıyorsunuz ve 9 kişilik araçta sosyal mesafe kuralı gereği şoförle birlikte 5 kişi seyahat ediyorsunuz. Bunun da toplam ücreti 1200 TL oluyor. Otobüsten çok az bir farkla güvenli, hızlı ve lüks bir ulaşım yapıyorsunuz.”