Otobüs fiyatına lüks yolculuk: Ayrı ayrı bilet parası vermek yerine transfer aracı kiralamak daha uygun Seyahat yasaklarının tamamen kaldırılmasıyla toplu taşımayı kullanmak istemeyen, özel aracı olmayan, araba kullanmayı bilmeyen ya da uzun yolda kendisine güvenmeyenlerin imdadına VIP ulaşım araçları yetişti. Şehirler arası ulaşım için araçlarının hem hesaplı hem de güvenli olduğuna dikkat çeken GM Global Turizm’in Genel Müdürü Gülruh Gülten, “Özellikle 3-5 kişilik aileler için ayrı ayrı bilet parası vermektense bu şekilde bir transfer aracı kiralamak daha uygun. Getirdiği güven hissi ise paha biçilemez” dedi.

Haber Merkezi 06 Haziran 2020, 04:00 Yeni Şafak