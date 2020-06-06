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Ekonomi Otobüs fiyatına lüks yolculuk Ayrı ayrı bilet parası vermek yerine transfer aracı kiralamak daha uygun
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otobüs fiyatına lüks yolculuk: Ayrı ayrı bilet parası vermek yerine transfer aracı kiralamak daha uygun

Seyahat yasaklarının tamamen kaldırılmasıyla toplu taşımayı kullanmak istemeyen, özel aracı olmayan, araba kullanmayı bilmeyen ya da uzun yolda kendisine güvenmeyenlerin imdadına VIP ulaşım araçları yetişti. Şehirler arası ulaşım için araçlarının hem hesaplı hem de güvenli olduğuna dikkat çeken GM Global Turizm’in Genel Müdürü Gülruh Gülten, “Özellikle 3-5 kişilik aileler için ayrı ayrı bilet parası vermektense bu şekilde bir transfer aracı kiralamak daha uygun. Getirdiği güven hissi ise paha biçilemez” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gülten sağladığı fiyat avantajı ile ilgili şu örneği verdi: “Otobüsle İstanbul’dan İzmir’ gitmek isteyen 4 kişilik bir aile kişi başı 180 TL’den toplam 720 TL verecek. Otogara ulaşım, yoldaki harcamalar gibi masraflarla bu 850 TL-1000 TL’ye çıkıyor. Ancak VIP transferden evden alınıp eve bırakılıyorsunuz ve 9 kişilik araçta sosyal mesafe kuralı gereği şoförle birlikte 5 kişi seyahat ediyorsunuz. Bunun da toplam ücreti 1200 TL oluyor. Otobüsten çok az bir farkla güvenli, hızlı ve lüks bir ulaşım yapıyorsunuz.”

Gülruh Gülten

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