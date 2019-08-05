Ekonomi Otogardaki otoparkların tahliye edilmesi kararına tedbir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Otogardaki otoparkların tahliye edilmesi kararına tedbir

Esenler Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan tahliye ve olası yıkım kararların engellenmesi için tedbir konulması talebi, eski işletmeci olan davacı avukatlarının 30 bin liralık teminat yatırmaları koşuluyla kabul edildi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

İstanbul Esenler Otogarı'ndaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması ve bu durdurma kararının kaldırılması sonrası, aynı konuyla ilgili başka bir mahkemenin ara kararı da açıklandı.

Davacılar Avrasya Terminal İşletmeleri AŞ ile Uluslararası Anadolu ve Trakya Otobüscüler Derneği adına avukat Muhammet Aksan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) aleyhine, İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 30 Nisan'da açılan, "sözleşmenin uyarlanması" davasıyla ilgili İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşma açarak ara karar verdi.

30 bin lira yatırmaları koşuluyla

Davacı avukatlarının, 1 Ağustos'ta sundukları dilekçeyle, davanın akıbeti belli olana kadar İBB tarafından alınan tahliye kararı ile olası yıkım ve benzeri tüm kararların engellenmesi yönünde ihtiyati tedbir konulmasını talep ettiklerini hatırlatan mahkeme, davacı avukatlarının 30 bin lira teminat yatırmaları durumunda taleplerinin kabul edilerek ihtiyati tedbir konulmasını hükme bağladı.

Mahkeme, ara kararının yerine getirilmesi için nöbetçi İstanbul İcra Müdürlüğü'ne yazı yazılmasını ve kararın taraflara tebliğ edilmesini de kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 11 Temmuz'da otogardaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine yönelik karar almıştı.

Bu otoparkları işleten Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi avukatları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü'nün, "15 Temmuz Demokrasi Otogarı otoparkının 3 gün içinde tahliye edilerek İSPARK'a devrine ilişkin ihtarnamesi, bu ihtarnamenin dayanağı olan meclis tahliye kararının iptali" istemiyle İstanbul 3. İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı.

REKLAM

Talebi kabul ederek yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, işlemin yasal dayanağına ilişkin belgelerin kendilerine ulaştırılması için İBB'ye 7 gün süre vermişti

  • Aynı mahkeme, 26 Temmuz'da ise otogardaki otoparkların İSPARK tarafından işletilmesine ilişkin kararın iptali istemiyle açılan davayı, aynı konuda bir başka dava bulunması nedeniyle incelenmeksizin reddetmiş, otogar otoparkının İSPARK'a devriyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı ortadan kaldırmıştı.
Keşmir krizini görüştüler

Keşmir krizini görüştüler

Pakistan ile Hindistan arasında tansiyon yükselmişti.
ABD borsası çakıldı

ABD borsası çakıldı

​Trump'ın paylaşımları domino etkisine sebep oldu.
İdam talimatı verdi

İdam talimatı verdi

ABD'yi sarsan 'beyaz ırkçı' terörüne tepkiler büyüyor.
Merkez'den<br> swap hamlesi

Merkez'den
swap hamlesi

Bir hafta vadeli swap işlemleri değişiyor.
Yangın<br>kontrol altında

Yangın
kontrol altında

Bursa'daki yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Bugünkü kısmı tamamlandı

Bugünkü kısmı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından kritik görüşmeye ilişkin açıklama.

ABD'den<br>heyet gelecek

ABD'den
heyet gelecek

İki ülkenin ticaret hacmi masaya yatırılacak.

Erdoğan'ın faiz kararı doğru

Erdoğan'ın faiz kararı doğru

​Alman basını Türk ekonomisinden övgüyle bahsetti.

Havayı kapatsalar<br>karadan vururuz

Havayı kapatsalar
karadan vururuz

'Suriye'de hava sahası kapatılırsa ne olur?' sorusu yanıt buldu.
Memura<br>maaş müjdesi

Memura
maaş müjdesi

​Cumhurbaşkanı bayram öncesi güzel haberi verdi.
Yaptırımın<br>sebebini açıkladı

Yaptırımın
sebebini açıkladı

İran Dışişleri Bakanı ​Zarif, Beyaz Saray davetini doğruladı.
Kuralar çekildi

Kuralar çekildi

​Trabzonspor ve Yeni Malatya'nın muhtemel rakipleri belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.