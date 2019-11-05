Otogaza 10 kuruş zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak Otogaza 10 kuruş zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 10 kuruş zam yapılacak. Otogazın litresi İstanbul’da ortalama 3,87 liraya, Ankara’da 3,98 liraya, İzmir’de 3,90 liraya yükselecek.

Haber Merkezi 05 Kasım 2019, 16:45 Son Güncelleme: 05 Kasım 2019, 16:51 IHA