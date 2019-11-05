Ekonomi Otogaza 10 kuruş zam Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak
OTOMOTİV

Otogaza 10 kuruş zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Otogaza 10 kuruş zam: Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

Otogazın litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 10 kuruş zam yapılacak. Otogazın litresi İstanbul’da ortalama 3,87 liraya, Ankara’da 3,98 liraya, İzmir’de 3,90 liraya yükselecek.

Haber Merkezi IHA
Otogaza 10 kuruş zam yapılacak.
Otogaza 10 kuruş zam yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre otogazın litre satış fiyatında bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde 10 kuruş fiyat artışı yapılacak. Otogazın litresi İstanbul’da ortalama 3,87 liraya, Ankara’da 3,98 liraya, İzmir’de 3,90 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

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