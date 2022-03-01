Otomobil markalarından Rusya kararı: Araç satışını durdurdular

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, otomotiv endüstrisinde geniş yankı buldu. Sektörde, savaşın etkisi ile yeni hammadde krizlerinin çıkması beklenirken, bazı firmaların Rusya'daki faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararları da dikkat çekti.

Geçen hafta Renault'un Rusya'daki üretimini geçici olarak durdurmasının ardından, bu hafta ise ABD'li otomotiv üreticisi General Motors (GM), Alman Daimler ve Volkswagen ile İsveçli Volvo'da da Rusya'daki araç satışını durdurduklarını açıkladılar.

Söz konusu şirketlerin kararı, Batı'nın Rusya'ya karşı açıkladığı yaptırım kararlarının ardından geldi.

'TİCARETTE POTANSİYEL RİSKLER VAR'

GM'den yapılan açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar Rusya'ya araç gönderilmeyeceği kaydedildi. Bir zamanlar Rusya'da üretim de yapan GM, ülkede yılda 3 bin otomobil satıyor.

2020'de GM'in St. Petersburg'daki fabrikasını satın alan Koreli Hyundai ise, tedarik zinciri kesintileri nedeniyle tesisteki üretime 1-5 Mart tarihlerinde ara vereceğini duyurdu.

İsveçli Volvo da, GM'e benzer bir açıklama yaparak, bir sonraki duyuruya kadar Rusya'ya araç göndermeyeceğini bildirdi. Açıklamada, "AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımlar da dahil olmak üzere, Rusya ile yapılan ticarette potansiyel riskler bulunmakta. Volvo Cars, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına herhangi bir araba teslim etmeyecek" denildi.

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Rusya'ya İsveç, Çin ve ABD'de ürettiği otomobillerini gönderen Volvo'nun, 2021 yılında ülkedeki satışları 9 bin adet olarak kayıtlara geçmişti. Volvo, 2010 yılında 1.3 milyar dolara Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden Geely'e satılmıştı. Çin'in, Batı'nın aksine Rusya ile ticari ilişkilerini devam ettirmesi ise, Volvo'nun kararı üzerinde nasıl bir etki yaratacağını merak konusu haline getirdi.

Volkswagen de, hafta başında yaptığı açıklamada, bayilere otomobil teslimatını geçici olarak askıya aldığı duyurdu. VW sözcüsü, "Teslimatlar, AB ve ABD tarafından uygulanan yaptırımların etkileri netleşir açıklanmaz devam edecek" dedi.

VW, daha önce de Ukrayna'da üretilen parçaların alınmasındaki gecikmenin ardından bu hafta iki Alman fabrikasında üretimi birkaç günlüğüne durduracağını söylemişti.

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FOTOĞRAF 29 Ukrayna’yı işgale kalkışan Rusya’ya karşı başta ABD ve AB olmak üzere birçok ülke Yaptırım silahını çekti. Rusya’ya karşı birçok ülke yaptırım kararlarını açıklarken, yaptırımların ilk etkileri Rusya ekonomisinde hissedilmeye başladı. Haftanın ilk gününde ruble ortalama yüzde 30 değer kaybetti. Rusya Merkez Bankası, faizleri yüzde 9.5’ten yüzde 20’ye çıkarmak zorunda kaldı. Batılı ülkelerin aldığı ekonomik yaptırım kararları arasında en serti, Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarılması oldu. Bu yaptırım, bir yandan Rus bankalarının dünya genelinde işlem yapmasını engellerken diğer yandan Rus ihracat ve ithalatını felç etmeyi amaçlıyor. İşte Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararlarında öne çıkanlar: Rusya Merkez Bankası'nın Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ve Kanada'daki varlıkları da donduruldu. Söz konusu adımla Rusya Merkez Bankası'nın kendi bankaları ve şirketlerini desteklemek için yurt dışına varlık satması ve karşılığında Ruble almasının engellenmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği (AB) kaynaklarına göre Rus Merkez Bankası'nın rezervlerinin yarısından fazlası bloke edilmiş durumda. Ayrıca bazı ticari bankaların varlıkları da dondurularak işlem yapmaları yasaklandı. Rus devlet tahvillerinin alım satımına karşı da adımlar atılması planlanıyor. AB, Rusya'ya ham petrolün işlenmesi için gerekli olan mal ve teknoloji satışını, transferini, ayrıca ihracatını yasakladı. Bu alandaki hizmetler büyük ölçüde kısıtlanmış oldu. Bu yaptırımın hedefi, Rusya'nın petrol rafinerilerini modernize etmesini engellemek. Batı ülkelerinden Rusya'ya artık havacılık ve uzay sanayisiyle ilgili mal, teknoloji ve hizmet satışı yapılmayacak. Bu karar çerçevesinde Rus havayollarına uçak, yedek parça ve ekipman verilmeyecek. Rus ekonomisinin kilit sektörlerinden birini hedef alan bu yaptırımdan Rus havacılığının büyük ölçüde etkileneceği tahmin ediliyor. Zira mevcut Rus uçak filosunun dörtte üçü AB, ABD ve Kanada'da imal edilmişti. AB ülkeleri ayrıca tüm Rus uçaklarına hava sahasını kapattı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, \"Rusya'ya ait ya da Rusya kontrolündeki uçaklar için AB hava sahasını kapatıyoruz. AB topraklarına inemeyecek, bu topraklardan havalanamayacak veya bu topraklar üzerinde uçamayacaklar. Oligarkların özel jetleri dahil\" açıklamasını yaptı. Ayrıca Rus gemilerinin AB limanlarına girişinin yasaklanması da gündemde. Bazı teknolojik ürün ve teknolojiler de AB ve diğer Batılı ülkelerden artık Rusya'ya kolayca getirilemeyecek. Bunlar arasında mikroçip üretimi için gerekli olan mikroişlemciler ve ekipmanları da bulunuyor. ABD, yüksek teknolojili ürünlerin Rusya'ya ihracatını da yasakladı. Avrupa’nın en büyük bankalarından Societe Generale ve Credit Suisse, Rusya’dan emtia ticaretine finansman sağlamayı durdurdular. . Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Societe Generale ve Credit Suisse, Rusya’dan metal ve petrol gibi ham maddelerin alımı için kredi sağlamayacaklar. Hollanda’da ING Group ve Rabobank da Rusya ile Ukrayna’dan emtia alımı için kredi verilmesine sınırlama getirme kararı aldı. Öte yandan, Çin’in en büyük kamu bankalarından en az ikisi Rus emtialarının alımı için finansman sağlanmasını kısıtladı. Çinli Industrial & Commercial Bank Of China, Ukrayna işgalinin ardından akreditif vermeyi durdurdu. İngiltere merkezli enerji şirketi BP, Rusya enerji şirketi Rosneft ile ortaklığı sonlandırma kararı aldı. Şirketin, Rus petrol üreticisi Rosneft’te yüzde 20’lik hissesi bulunuyordu. BP, Rus petrol şirketi Rosneft ile ortaklıktan çekilerek 25 milyar dolarlık zararı bilançosuna yazacağını bildirdi. Norveç merkezli enerji şirketi Equinor da, Rusya’daki ortak girişimlerden çıkmaya başlayacağını ve ülkedeki yeni yatırımları durdurduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Equinor’un Rusya’da 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği ve 2012’den beri Rus petrol şirketi Rosneft ile işbirliği anlaşması olduğu belirtildi. Açıklamada, Equinor’un Rusya’da 2021 sonu itibarıyla 1.2 milyar dolar değerinde cari varlığı olduğu da ifade edildi. . Öte yandan, Norveç varlık fonu Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası ülke varlıklarından çıkma kararı aldığını bildirdi. Bu kapsamda, Norveç ülkenin 1.3 trilyon dolarlık varlık fonundan Rus varlıklarını çıkarmak için işlemlere başlayacak. Fon çıkış stratejisinin Norveç Maliye Bakanı ile koordineli bir şekilde gerçekleştireceği bildirildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) de Rusya'ya karşı yaptırım kararı aldı. FIFA'nın aldığı karara göre Rusya artık uluslararası maçlara ev sahipliği yapamayacak. Rusya'nın ev sahibi olması gereken maçlar tarafsız bir yerde ve seyircisiz olarak oynanacak. Ayrıca Rus milli takımınn katıldığı maçlarda Rusya bayrağı açılmayacak ve Rus milli marşı okunmayacak. Bunlara ek olarak mili takım, maçlarını Rusya adı altında değil, Rusya Futbol Birliği adı altında oynayacak. FIFA, krizin uzaması durumunda, Rusya'nın Katar'da yapılacak Dünya Futbol Şampiyonası'ndan men edilmesi gibi ek yaptırım kararları da alabileceğini açıkladı. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) de Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması konusunda görüşmeler yürüttüğü bildirildi. Rus ekonomisini felç edecek hamle: İşgal sonrası onlarca ülke ve şirket harekete geçti Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde altıncı güne girilirken, onlarca ülkeden ise Rusya'ya yönelik yaptırım haberleri geliyor. Batılı ülkelerin aldığı ekonomik yaptırım kararları arasında en serti, Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi Swift'ten çıkarılması oldu. İşte Rus ekonomisini felç etmeyi amaçlayan yaptırım kararlarında öne çıkanlar: BiP'te paylaş

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İŞBİRLİĞİNİ FESHEDECEK

Daimler Truck'tan yapılan açıklamada ise, Rus devlet holdingi Rostec'in yüzde 47'sine sahip olduğu kamyon üreticisi Kamaz ile olan işbirliği de dahil olmak üzere Rusya'daki ticari faaliyetlerin durdurulduğu kaydedildi.

Alman yayın organı Handelsblatt'in haberine göre, Mercedes-Benz Group de Kamaz'daki yüzde 15 hissesini mümkün olan en kısa sürede elden çıkarmak için yasal seçenekler arıyor.

Eski adı Daimler AG olan Mercedes-Benz Group, kamyon üreticisi ayrılmadan önce Daimler Truck'ın ana şirketiydi.

Fransız üretici Renault da, 'transit ülkelerde artan sınır kontrolleri' gerekçesi ile, Moskova'daki fabrikasında 5 Mart'a kadar üretime ara verme kararı almıştı.

Rusya otomotiv pazarı, 2021'de yüzde 4.3 oranında büyüdü ve 1.67 milyon adede yükseldi. Ülkede en çok satılan 3 otomobilin ilk 2'si Lada tarafından üretilirken, en çok satılan üçüncü otomobil ise Kia Rio oldu.

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