Otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük düşüş

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yayımlanan perakende satış verileri açıklandı.

Buna göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 67.7 azalışla 23 bin 28 adet oldu.

Otomobil satışları Eylül'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.06 azalarak 17,595 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı eylülde yüzde 69.7 azalarak 5,433 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı dokuz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.12 azalarak 463,456 adet oldu.

Otomobil satışlarında dokuz aylık dönemde daralma yüzde 23.95, hafif ticaride yüzde 33 oldu.

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