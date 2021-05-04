Otomobil ve hafif ticari araç satışları dört ayda yüzde 72.4 arttı

ODD verilerine göre, bu dönemde otomobil satışları, yüzde 68.7 artarak 204 bin 839 adete, hafif ticari araç satışları da yüzde 88.1 artarak 55 bin 309 adete yükseldi.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Nisan'da ise, yıllık bazda yüzde 132.4 artışla 61 bin 488 adete çıktı. Bu dönemde, otomobil satışları yüzde 121.6 artarak 48 bin 375 adete, hafif ticari araç satışları da yüzde 183.1 artarak 13 bin 113 adete yükseldi.

ODD verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 5.2 azaldı. Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 2.2 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 14.9 azaldı.

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Otomobil satışları yılın ilk dört aylık döneminde;

• Benzinli otomobil satışları 131,463 adetle yüzde 64.2 pay,

• Dizel otomobil satışları 48,417 adetle yüzde 23.6 pay,

• Hibrit otomobil satışları 15,101 adetle yüzde 7.4 pay,

• Otogazlı otomobil satışları 9,414 adetle yüzde 4.6 pay aldı.

• Aynı dönemde 444 adet elektrikli otomobil satıldı.

Otomobil satışları yılın ilk dört aylık döneminde;

• 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 62.1 artarak yüzde 90.9 pay,

• 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 4.8 artarak yüzde 1.2 pay,

• 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 158.8 artarak yüzde 0.3 pay aldı.

Hafif ticari araç satışları yılın ilk dört aylık döneminde;

• Van gövde tipi yüzde 77.2 pay ve 42,685 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken;

• Kamyonet gövde tipi yüzde 12.1 pay ve 6,688 adetle ikinci sırada yer aldı.

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