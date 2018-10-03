Otomotiv ihracatında eylül rekor ayı oldu

​Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri olan otomotiv sektörü, tüm zamanların en yüksek eylül ayı ihracatını yaptı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv ihracatı eylülde yüzde 21,3 artışla 2 milyar 607 milyon dolara çıktı.

Türkiye ihracatından yüzde 18'lik pay alan sektörün ocak-eylül dönemi aylık ihracat ortalaması 2,6 milyar dolar oldu.

Ürün grupları bazında bakıldığında, otomotiv yan sanayi ihracatı eylülde yüzde 9 artışla 862 milyon dolar, binek otomobil ihracatı yüzde 16 artışla 987 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 39 artışla 502 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 26,5 artışla 127 milyon dolar oldu.

Otomotiv yan sanayinde en büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 8 artarken, yine önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 9, ABD'ye yüzde 22, Belçika'ya yüzde 14, Polonya'ya yüzde 26, Hollanda'ya yüzde 77 ihracat artışı yaşandı. Yan sanayide İran'a ihracat ise yüzde 80 geriledi.

Binek otomobillerde en büyük pazar İtalya'ya yüzde 24, Birleşik Krallık'a yüzde 58, Slovenya'ya yüzde 97, Polonya'ya yüzde 44, Belçika'ya yüzde 22, Fas'a da yüzde 78 ihracat artışı gerçekleşirken, Fransa'ya ihracatta yüzde 15 ve ABD'ye ihracatta yüzde 69 düşüş yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık'a ihracatta yüzde 27, İtalya'ya yüzde 62, Slovenya'ya yüzde 84, Fransa'ya yüzde 41, Belçika'ya yüzde 88, ABD'ye yüzde 144 artış kaydedildi. Buna karşılık, İspanya'ya ihracatta yüzde 45, İsveç'e ihracatta da yüzde 56 düşüş oldu.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda ise en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 8 düşüş görülürken, İtalya'ya yüzde 114, Birleşik Krallık'a yüzde 130 ihracat artışı kaydedildi. Macaristan, Polonya, İsrail, Meksika gibi ülkelere ihracatta da yüksek oranlı artışlar görüldü.

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Ürün gruplarına ocak-eylül döneminde bakıldığında ise binek otomobiller ihracatı geçen yıla göre yüzde 6 artarak 9 milyar 156 milyon dolar oldu. Yan sanayi ihracatı yüzde 17, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 16, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 7,5 artış gösterdi.

Almanya'ya ihracat yüzde 18 arttı

Ülke bazında bakıldığında en büyük pazar Almanya'ya ihracat yüzde 18 artışla 425 milyon dolar oldu. Almanya'ya olan artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 16, çekiciler ihracatının yüzde 302 artması etkili oldu.

Yine önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 33 artışla 301 milyon, Birleşik Krallık'a yüzde 35 artışla 249 milyon dolar ihracat yapıldı. İtalya'ya olan artışta eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 62, binek otomobiller ihracatının yüzde 24 artması, Birleşik Krallık'a kaydedilen artışta ise binek otomobiller ihracatının yüzde 58, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatının yüzde 27 artması etkili oldu.

AB ülkelerine ihracat yüzde 25 arttı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan AB ülkelerine ihracat eylülde yüzde 25 artışla 2 milyar 88 milyon dolar oldu. AB ülkeleri toplam ihracattan yüzde 80 pay aldı. Alternatif pazarlardan Afrika ülkelerine yüzde 35, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine yüzde 22 ihracat artışı kaydedildi.

Ocak-eylül döneminde ise AB ülkeleri ihracattan yüzde 78,5 pay alırken 18 milyar 365 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Aynı dönemde Afrika ülkelerine ihracat yüzde 37, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ihracat da yüzde 29 arttı.

İlk 8 ayda yüzde 13 artışla 23,4 milyar dolarlık ihracat

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, yılın dörtte üçü geride kalırken, otomotiv endüstrisinin Türkiye ihracatındaki liderliğini korumayı sürdürdüğünü ifade etti.

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Çelik, "Ocak-eylül döneminde yüzde 13 artışla 23,4 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Eylül ayındaki ihracat artışında ticari araçlarda yüksek oranlı, binek otomobillerde de çift haneli artışlar etkili oldu. Otomotiv ihracatından aldığı yüzde 80 payla en büyük pazarımız olan AB ülkelerine ihracat da eylül ayında yüzde 25 arttı." değerlendirmesinde bulundu.

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