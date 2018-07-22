Ekonomi Otomotiv sektörüne yön verenler İstanbulda buluşacak
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Otomotiv sektörüne yön verenler İstanbul'da buluşacak

Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı 1-2 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek. Geleceğin otomotiv trendlerinin mercek altına alınacağı konferansta, otomotiv elektroniği ve yazılımlarındaki son gelişmeler tartışılacak.

Haber Merkezi AA
Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC'18)
Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı (IAEC'18)

Dünyada otomotiv sektörüne yön veren mühendisler, İstanbul'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Otomotiv Mühendisliği Konferansı"nda (IAEC'18) buluşacak.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-2 Kasım'da Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleştirilecek konferansta, geleceğin otomotiv trendleri mercek altına alınacak, otomotiv elektroniği ve yazılımlarındaki son gelişmeler tartışılacak.

OİB, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Teknoloji Platformu (OTEP), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) organizasyonu ve Amerikan Otomotiv Mühendisleri Derneği (SAE) iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik için hazırlıklar devam ediyor.

  • Etkinlikte, otomotiv sanayisinin mühendislik konularında atması gereken adımların, mühendisliğin otomotiv sanayisindeki mevcut dinamiklerinin ve uluslararası alanda uzmanların görüşlerinin teknik bir bakış açısıyla aktarılması hedefleniyor.

Etkinliğin üçüncü yılında "Otomotivde Elektronik ve Yazılımın Bugünü ve Yarını" teması çerçevesinde, "Yeni Gelişmeler", "Yazılım Güvenliği ve Blok Zinciri", "Akıllı Araçlar İçin Düzenlemeler ve Testler", "Akıllı Araçlar için Adaptif Platform", "Gelişen Yeni Teknolojilerin Otomotiv Ekosistemine Etkisi", "5G ve Araçlar Arası Haberleşmenin Geleceği", "Araçlarda Elektroniğin Geleceği", "Araçlarda Yapay Zeka", "Teknoloji ve Etik", "Otomotivde İç Girişimcilik Stratejileri" ile "Gelişen Teknolojiler ve Yenilikçi Girişimlerin Otomotiv Sektörüne Etkileri" konuları değerlendirilecek.

Konferansta ayrıca, otomotiv alanında tamamlanan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları bu yıl ilk kez ödüllendirilecek. Yarışmada dereceye giren ilk üç tez sahibi, SAE'nin düzenlediği yurt dışı konferanslarından birine katılım hakkı elde edecek.

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