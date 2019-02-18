Otomotiv sektörünü korkutan rapor​: Yüz binlerce kişi işsiz kalabilir

ABD Ticaret Bakanlığı sözcüsü Pazar geç saatlerde yaptığı açıklamada "Section 232" olarak bilinen ticaretin ulusal güvenliği tehdit edip etmediği hakkındaki soruşturma hakkındaki ayrıntıların paylaşılmayacağını söyledi.

Trump rapordaki tavsiyeleri hayata geçirip geçirmeyeceğine 90 gün içinde karar verecek.

Otomobil sektörü yetkilileri rapor sonucunda montajı tümüyle tamamlanmış araçların yanı sıra elektrikli, kendini süren ve birbirleriyle iletişim kurabilen araçlar ile ilgili ürünlere ek gümrük vergisi getirileceğini tahmin ediyorlar.

YÜZDE 25 VERGİ MALİYETLERİ ARTIRACAK

ABD otomotiv sektörü, araç ve parçalardan alınacak yüzde 25'e varan gümrük vergilerinin maliyetleri binlerce dolar artıracağı ve ABD'de yüz binlerce istihdam kaybına yol açabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump.

ABD'li otomobil sanayi tedarikçilerini temsil eden Motor ve Ekipman Üreticileri Birliği, otomobil sanayinin zor durumda olduğu bir dönemde gümrük vergilerinin yatırımların azalmasına yol açacağını belirtti. Otomobil sanayi zaten satışların azalması, Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri ve Çin'den ithal otomobil parçalarına yönelik gümrük vergilerinden dolayı zor durumda.

YATIRIMLAR ÜLKE DIŞINA KAYABİLİR

Birlik, "Bu gümrük vergileri devreye alınırsa, yeni otomotiv teknolojilerinin geliştirme ve uygulanmasını ülke dışına kaydırabilir, Amerika'nın geride kalmasına yol açabilir. Yerel otomobil sanayindeki tek bir şirket bu soruşturmayı talep etmedi" dedi.

ABD Ticaret Bakanlığı soruşturmaya Mayıs 2018'de Trump'ın talebi üzerine başladı.

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Beyaz Saray yetkilileri, yeni gümrük vergisi tehditlerinin Japonya ve AB'den taviz almanın bir yolu olduğunu belirtmişti. Trump iki ülke ile müzakereler sorunsuz ilerlediği sürece gümrük vergilerini devreye almayacağını da geçen yıl ifade etmişti.

Trump Cuma günü yaptığı açıklamada da, gümrük vergilerinin sektörü koruduğunu ve ticaret müzakerelerini kazanmalarına yardımcı olduğunu söyledi.

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