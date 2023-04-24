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Ekonomi

ÖTV muafiyeti ticari taşımacılık yapan esnaf ve sanatkarları memnun etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ticari taşımacılık yapan esnafın kullandığı araçlara yönelik ÖTV muafiyetinin esnaf ve sanatkar camiasını sevindirdiğini belirtti.

17:14 . 24/04/2023 Pazartesi
AA
Bendevi Palandöken

Bendevi Palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafın aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceği" şeklindeki müjdesini değerlendirdi.

Söz konusu müjde için, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, emeği geçen tüm yetkililere teşekkür eden Palandöken,
"Aynı müjdeyi ticari araçlar için talep ettiğimiz akaryakıt için de bekliyoruz. Öte yandan basit usulden yararlanma hadlerinin yeniden düzenlenmesi ve bu uygulamaya 13 büyük şehirdeki pazarcı esnafının da dahil edilmesi olumlu bir gelişme"
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi muafiyeti müjdesi: Taksi dolmuş otobüs gibi ticari aracını yenilemek isteyen esnaf ÖTV ödemeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi muafiyeti müjdesi: Taksi dolmuş otobüs gibi ticari aracını yenilemek isteyen esnaf ÖTV ödemeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne yerli otomobil Togg ile geldi. Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir teknoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'da değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum'' açıklamasında bulundu. Esnafa peş peşe müjdeler veren Erdoğan, ''Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ötv ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır'' ifadelerini kullandı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#ÖTV indirimi
#TESK
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