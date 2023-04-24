ÖTV muafiyeti ticari taşımacılık yapan esnaf ve sanatkarları memnun etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa'daki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne yerli otomobil Togg ile geldi. Erdoğan, törende açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Togg sadece bir otomobil markası değildir. Aynı zamanda tasarımı, yazılımı ile bir teknoloji hamlesidir. Batarya hamlesi de bu atılımın en önemli hamlesidir. Bu bataryalar sadece Togg'da değil pek çok alanda kullanılan ürünlerdir. Şimdiden Bursa'mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum'' açıklamasında bulundu. Esnafa peş peşe müjdeler veren Erdoğan, ''Ticari aracını yenilemek isteyen esnafa müjdemiz var. şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici işletmeciliği, aynı cins taşıtlarını yenilerken ötv ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar açıklanacaktır. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız işlerden biri bu olacaktır'' ifadelerini kullandı.