Ekonomi Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün nisan sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 11,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 206,9 milyar dolara geriledi.

Haber Merkezi AA
Özel sektörün uzun ve kısa vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı.
Özel sektörün uzun ve kısa vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı.

Özel sektörün nisan sonu itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 11,8 milyar dolara, uzun vadeli kredi borcu 206,9 milyar dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından nisan dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri yayımlandı.

  • Buna göre, nisanda 2018 sonuna kıyasla özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 3,3 milyar dolar azalarak 206,9 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu ise (ticari krediler hariç) 3,6 milyar dolar gerileyerek 11,8 milyar dolara düştü.

Verilerin borçluya göre dağılımına bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yılın sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 3,4 milyar dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 1,9 milyar dolar artışla 30,5 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,3 milyar dolar azaldı. Tahvil stoku ise 203 milyon dolar artarak 4,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 938 milyon dolar azaldı. Tahvil stoku ise 966 milyon dolar artarak 7,4 milyar dolara yükseldi.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise 2018 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,3 milyar dolar azalışla 7,1 milyar dolara, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 332 milyon dolar azalışla 3 milyar dolara indi.

Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 59,3 milyar dolar

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, nisan sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 5,7 milyar dolar azalarak 140,5 milyar dolara geriledi.

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Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise tahvil hariç özel alacaklılara olan borç bir önceki yılın sonuna göre 3,9 milyar dolar azalarak 11 milyar dolara indi.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 206,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcun yüzde 60,8'i dolar, yüzde 33,9'u avro, yüzde 3,9'u Türk lirası ve yüzde 1,4'ü ise diğer döviz cinslerinden oluştu. 11,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcun ise yüzde 46,1’i dolar, yüzde 34,5’i avro, yüzde 19,1'i Türk lirası ve yüzde 0,3’ü diğer döviz cinslerinden oldu.

Sektör dağılımı incelendiğinde, nisan sonu itibarıyla, 206,9 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 48,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 51,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde 11,8 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 70,3’ünü finansal kuruluşların, yüzde 29,7’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, nisan sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri toplam 59,3 milyar dolar tutarında oldu.

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