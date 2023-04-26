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Ekonomi

Pakistan Başbakanı Şerif'ten 'Hürjet' mesajı: Kardeşim Erdoğan'ı tebrik ediyorum

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hürjet paylaşımını alıntılayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif "Hafif muharebe uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." diye yazdı.

10:32 . 26/04/2023 Çarşamba
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

Türkiye, Hürjet ile hava gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu yaptığı anlara ait görüntülerini paylaştı.

"Erdoğan'ı tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı görüntüyü alıntılayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

  • Hafif muharebe uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum.
  • Hiç şüphesiz Türkiye ve Türk savunma sanayii için çok büyük bir başarı. Kardeş Türkiye'ye TF-X projesinde daha nice başarılar diliyorum.

"Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer vermişti.


#Şahbaz Şerif
#Hürjet
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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