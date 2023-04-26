Pakistan Başbakanı Şerif'ten 'Hürjet' mesajı: Kardeşim Erdoğan'ı tebrik ediyorum

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif
Türkiye, Hürjet ile hava gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı, ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.
"Erdoğan'ı tebrik ediyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı görüntüyü alıntılayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
- Hafif muharebe uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmesi nedeniyle kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum.
- Hiç şüphesiz Türkiye ve Türk savunma sanayii için çok büyük bir başarı. Kardeş Türkiye'ye TF-X projesinde daha nice başarılar diliyorum.
"Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağı Hürjet'in ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "Hamdolsun. Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun." ifadesine yer vermişti.