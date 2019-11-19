Ekonomi Paladyum fiyatı yükselişe geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Paladyum fiyatı yükselişe geçti

Beyaz altın elde edilmesinde kullanılan paladyumun fiyatı, Çin ve ABD arasındaki ticari gerilimlerin azalmasıyla yüzde 1.0’in üzerinde yükseldi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv: Paladyum
Foto/arşiv: Paladyum

İki ülkenin de henüz ayrıntıları kesinleşmemiş olan anlaşmaya yakın olduğu ve konuyla ilgili görüşmelerin yapıldığı bildirildi.

Özellikle Çin haber ajansı Xihhua'nın, Washington ve Pekin'den üst düzey müzekerecilerin, hafta sonundaki telefon konuşmalarının oldukça yapıcı geçtiğine ve iki tarafın da birbirinin kaygıları konusunda orta noktaları bulma yönünde çaba gösterdiklerine ilişkin haberleri, iki ülkenin ticarette ara anlaşma konusunda, ilerleme sağladığını göstermesi, piyasalarda olumlu etki yarattı.

Paladyum yüzde 1.34’lük artışla ons başına 1,729.64 dolar düzeyine yükseldi.

Paladyumun yanında diğer değerli metallerin fiyatları da hareketlendi; altın yüzde 0.53 artışla 1,459 dolara yükselirken, gümüş ve platin sırasıyla yüzde 0.89 ve yüzde 0.80 düştü ve ons başına 16.80 dolar ile 883.40 dolara geriledi.

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