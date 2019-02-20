Paladyum fiyatları tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi

Paladyum fiyatları yüzde 1.28 artışla 1,499.67 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

DHA Paladyum fiyatları, tedarik endişeleriyle, tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

PALADYUM NEDİR?

Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılır ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların% 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürür (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik , ilaç , hidrojen arıtma , kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılmaktadır. Paladyum, yakıt hücrelerinin önemli bir bileşenidir.elektrik, ısı ve su üretmek için hidrojeni oksijenle reaksiyona sokar.

Paladyum ve diğer PGM'lerin cevher yatakları nadirdir. Güney Afrika'daki Transvaal Havzayı kapsayan Bushveld Igneous Kompleksinin norit kuşağında en geniş çökeller bulunmuştur; Stillwater Kompleks içinde Montana, Amerika Birleşik Devletleri; Sudbury Havzası ve Thunder Bay Bölge ait Ontario, Kanada; ve Rusya'daki Norilsk Kompleksi. Geri dönüşüm de çoğunlukla hurda katalitik konvertörlerden kaynaklanmaktadır. Çok sayıda başvuru ve sınırlı tedarik kaynağı, önemli yatırım ilgisi ile sonuçlanmaktadır.

PALADYUM NERELERDE KULLANILIR?

Bugün en büyük paladyum kullanımı katalitik konvertörlerde kullanılır. Paladyum ayrıca mücevher yapımında, diş hekimliğinde, saat yapımında, kan şekeri test şeritlerinde, uçak bujilerinde, cerrahi aletlerde ve elektrik temaslarında kullanılır. Ayrıca profesyonel enine (konser veya klasik) oluklar yapmak için kullanılır.

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Bir mal olarak, paladyum külçe sahip ISO birimi kodları XPD ve 964 palladyum gibi kodlar için sadece dört metallerden biri, diğerleri olmak olan altın, gümüş ve platin. Hidrojeni emdiği için, paladyum 1989 yılında başlayan tartışmalı soğuk füzyon deneylerinin önemli bir bileşenidir.

PALADYUM TARİHİ

William Hyde Wollaston, 1802 temmuz ayında yeni bir soy metalinin keşfini laboratuvar kitabında not etti ve aynı yılın Ağustos ayında paladyum adını verdi. Wollaston malzemeyi yeteri kadar saflaştırdı ve 1803 Nisan'ında Soho'daki küçük bir dükkanda keşfe isim vermeden teklif etti.

Richard Chenevix'ten paladyumun bir platin ve civa alaşımı olduğu sert eleştirisinden sonra, Wollaston anonim olarak 20 İngiliz sterlini ödüllendirdi 20 tane sentetik paladyum alaşımı için. Chenevix, Palladium üzerine deneylerini yayınladıktan sonra 1803'te Copley Madalyası aldı.

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