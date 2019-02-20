Ekonomi Paladyum fiyatları tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Paladyum fiyatı ne kadar? Paladyum nedir nerelerde kullanılır?

Paladyum fiyatları tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi

Paladyum fiyatları, tedarik endişeleriyle, tüm zamanların en yüksek düzeyine yükselirken, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmeleri etkisiyle altın ve gümüş fiyatları düştü.

Haber Merkezi DHA
Paladyum madeni altının tahtını salladı.
Paladyum madeni altının tahtını salladı.

Paladyum fiyatları yüzde 1.28 artışla 1,499.67 dolara kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı.

DHA
Paladyum fiyatları, tedarik endişeleriyle, tüm zamanların en yüksek düzeyine yükseldi.

PALADYUM NEDİR?

Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılır ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların% 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürür (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik , ilaç , hidrojen arıtma , kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı ve mücevherlerde de kullanılmaktadır. Paladyum, yakıt hücrelerinin önemli bir bileşenidir.elektrik, ısı ve su üretmek için hidrojeni oksijenle reaksiyona sokar.

Paladyum ve diğer PGM'lerin cevher yatakları nadirdir. Güney Afrika'daki Transvaal Havzayı kapsayan Bushveld Igneous Kompleksinin norit kuşağında en geniş çökeller bulunmuştur; Stillwater Kompleks içinde Montana, Amerika Birleşik Devletleri; Sudbury Havzası ve Thunder Bay Bölge ait Ontario, Kanada; ve Rusya'daki Norilsk Kompleksi. Geri dönüşüm de çoğunlukla hurda katalitik konvertörlerden kaynaklanmaktadır. Çok sayıda başvuru ve sınırlı tedarik kaynağı, önemli yatırım ilgisi ile sonuçlanmaktadır.

PALADYUM NERELERDE KULLANILIR?

Bugün en büyük paladyum kullanımı katalitik konvertörlerde kullanılır. Paladyum ayrıca mücevher yapımında, diş hekimliğinde, saat yapımında, kan şekeri test şeritlerinde, uçak bujilerinde, cerrahi aletlerde ve elektrik temaslarında kullanılır. Ayrıca profesyonel enine (konser veya klasik) oluklar yapmak için kullanılır.

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Bir mal olarak, paladyum külçe sahip ISO birimi kodları XPD ve 964 palladyum gibi kodlar için sadece dört metallerden biri, diğerleri olmak olan altın, gümüş ve platin. Hidrojeni emdiği için, paladyum 1989 yılında başlayan tartışmalı soğuk füzyon deneylerinin önemli bir bileşenidir.

PALADYUM TARİHİ

William Hyde Wollaston, 1802 temmuz ayında yeni bir soy metalinin keşfini laboratuvar kitabında not etti ve aynı yılın Ağustos ayında paladyum adını verdi. Wollaston malzemeyi yeteri kadar saflaştırdı ve 1803 Nisan'ında Soho'daki küçük bir dükkanda keşfe isim vermeden teklif etti.

Richard Chenevix'ten paladyumun bir platin ve civa alaşımı olduğu sert eleştirisinden sonra, Wollaston anonim olarak 20 İngiliz sterlini ödüllendirdi 20 tane sentetik paladyum alaşımı için. Chenevix, Palladium üzerine deneylerini yayınladıktan sonra 1803'te Copley Madalyası aldı.

Altını tahtından eden maden: Rekor fiyata ulaştı
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50 gramı 2000 liraya satılıyor
FOTOĞRAF 20
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Kimimiz erimiş çikolatayı bardağına doldurup yudumlamayı seviyor, kimimiz de kekin pastanın çikolatasız olanının yanından bile geçmiyor. Peki bu kadar sevilen çikolata hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz?
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Öncelikle Türkiye'den başlayalım. Evet, Çok seviyoruz dedik ama, Türkiye'de çikolata tüketim miktarı aslında oldukça düşük.
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Yıllık ortalama çikolata tüketimi kişi başı 2-3 kilogram civarında. ABD'de ise ortalamaya vurulduğunda her saniye 45 kilogram çikolata tüketiliyor! Bu da yıllık yaklaşık 1,3 milyar tona tekabül ediyor.
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Çikolatanın hammaddesi kakao bitkisinin meyveleri. Malvaceae ailesinin bir üyesi olan kakao bitkisinin bamya ve pamukla yakın akraba olduğuna inanmak da güç ama gerçek.
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Kakaonun ana vatanı Amerika kıtası, daha da net söylemek gerekirse Güney Amerika. Başta Meksika olmak üzere, Güney Amerika'nın neredeyse tamamında milattan önce 300'lü yıllarda kakaodan yapılma fermente içecekler karşımıza çıkıyor. Günümüzde kakao üretiminin adresi Afrika kıtası. Sabah'ta yer alan habere göre dünyadaki kakaonun yüzde 70'i Afrika'da, yüzde 30'u ise tek başına Fildişi Sahili'nde üretiliyor.
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4000 yılı aşkın tarihinin çok büyük bir kısmında çikolata bugün bildiğimiz gibi tatlı bir yiyecek değil, acı bir içecek olarak tüketilirdi. Ancak geçmişte kakao sadece içecek üretmekte kullanılan bir gıda maddesinden çok daha önemliydi. Aztekler bilgelik tanrısı Quetzalcoatl'a adak olarak kakao taneleri sunardı.
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Hatta kakao taneleri para birimi olarak kullanılırdı.
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Kakaonun Avrupa kıtasına gelişi ise Kristof Kolomb sayesinde oldu. 1502'deki dördüncü seferinin sonucunda Kolomb kakao tanelerini İspanya'ya getirse de, İspanyol din adamları çikolatayı İspanya kraliyet ailesine tanıtana kadar kimse kakaonun ne işe yaradığını anlamadı. İspanyol komutan Hernan Cortes'in 1519'da Montezuma'nın sarayında çikolatayla tanışan ilk Avrupalı olduğu zannediliyor. Çikolatanın Avrupa'ya geliş tarihinin ise 7 Temmuz 1550 olduğuna inanılıyor ve bu tarif Dünya Çikolata Günü olarak kutlanıyor.
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1 kilogram çikolata üretmek için 800'den fazla kakao tanesine ihtiyaç var. Her çikolata barında ortalama 8 böcek parçası olduğunu da söyleyelim.
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Tüm dünyada bilinen dört tür çikolata var: Bitter, sütlü, beyaz ve ruby diye bilinen pembe çikolata. Ruby İsviçre'de Barry Callebaut isimli ünlü çikolatacı tarafından 13 yılı aşkın süre devam eden çalışmaların sonucunda ortaya çıktı ve yakın zamanda tüm dünyaya tanıtıldı. Renginin pembe olmasının sebebi boya ya da meyveler değil, kakao çekirdeklerinin pigmentleri; yani doğal olarak pembe.
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Beyaz çikolatanın geçmişi ise 80 yıl civarında. Ancak beyaz çikolatanın temeli kakao çekirdeklerinin farklı kısımlarından elde edilen kakao yağı. Bu nedenle beyaz çikolata aslında çikolata kabul edilmiyor. Sütlü çikolatayı ilk defa üreten kişi ise İsviçreli Daniel Peter. Kakaoya süt tozu katılmasıyla ortaya çıkan sütlü çikolatanın doğum yılı ise 1875 veya 1876.
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İlklerden devam edelim… Dünyadaki ilk çikolata barı, 1842'de İngiltere'de Cadbury şirketi tarafından üretilmiş. Dışı şeker kaplı draje çikolataların ve sürülebilir fındıklı çikolata kremasının ortaya çıkışı ise 1940'lı yıllar. İkinci Dünya Savaşı koşullarında, askerlerin eriyip akmadan çikolata keyfi yapabilmesi için dışı şekerli çikolatalar icat ediliyor. Aynı dönemlerde İtalya'da bir pastacı da çikolata stokunu daha uzun süre kullanabilmek için içine fındık püresi ilave ederek sürülebilir çikolatayı ortaya çıkarıyor.
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Biraz da çikolatanın en'lerine bakalım. Dünyanın en pahalı çikolatası Danimarkalı ünlü şef Fritz Knipschildt tarafından 1999'da üretildi. Chocopologie Chocolate Truffle adıyla bilinen bu çikolataların kutusu 2600 dolara (yaklaşık 14000 TL) satıldı. En pahalı çikolata barı ise Ekvador merkezli çikolata markası To'ak tarafından üretildi. 50 gramlık bir barın fiyatı 2017 yılında 365 dolar (yaklaşık 2000 TL) idi. Tamamı el yapımı olan To'ak'ın çikolataları sınırlı sayıda üretiliyor ve fiyatı 275 dolardan başlıyor. Bu çikolatalar özel yapım ahşap kutularda, tadım maşasıyla birlikte satılıyor. Yani yerken bile elinizi değdirmiyorsunuz.
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En ağır çikolata İngiltere'de üretildi. 2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren bu çikolatanın ağırlığı 5792,5 kilogramdı. Eni ve boyu 4'er metre olan çikolatanın kalınlığı da 35 santimetreydi.
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Dünyanın en büyük çikolata üreticilerinden biri olan Belçika'da yıllık 220 bin ton çikolata üretiliyor. Daha da ilginci, Brüksel Uluslararası Havalimanı'nın dünyada en fazla çikolata satılan yerlerin başında gelmesi. Hatta Belçika'da 2013 yılında sınırlı sayıda çikolata aromalı posta pulu bile üretilmiş. O dönemde posta yazışmaları artmış mıdır acaba?
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Peki çikolatanın vücudumuza nasıl etkileri var? Çikolatanın erime sıcaklığı 34 derece. Bu nedenle elimizde uzun süre tuttuğumuzda ya da ağzımıza attığımızda çikolata erimeye başlıyor.
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Bir damla çikolata yediğimizde vücudumuza 45-50 metre yürümeye yetecek kadar enerji girişi oluyor. İçeriğindeki kafein ve şeker nedeniyle çikolatanın çocuklarda hiperaktiviteye neden olabileceği belirtiliyor.
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Yetişkinler çikolatanın kokusunu aldıkları anda beyinlerinde theta dalgaları uyarılıyor ve rahatlıyorlar. Üstelik özellikle bitter çikolata tam bir antioksidan deposu ve kan basıncını düşüren bir kalp dostu. Serotonin ve endorfin salgılamanızı hızlandırıyor ve size kendinizi iyi hissettiriyor. Antibakteriyel özelliği de olan çikolata, dişleri çürümeye karşı koruyor. Öksürüğe de öksürük şurubundan bile iyi geldiği söyleniyor.
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Ancak sağlığa bunca faydaları olan çikolatayı yiyebileceğiniz maksimum miktar, 10 kilogram. Çikolatanın 10 kilodan fazlası, yiyeni zehirliyor ve ölümle sonuçlanabiliyor. Zehirlenme demişken, kediler ve köpekler için de çikolatanın küçük miktarları bile çok zararlı. Bu nedenle minik dostlarınızı çikolatadan uzak tutun.
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Çikolatayı buzdolabında saklamak hata. Bunun yerine serin ve kuru bir yerde saklamak gerekiyor. Üzerinde beyaz çizgiler oluşması çikolatanın bozulduğu anlamına gelmiyor. Sadece içindeki yağ ve şekerin ısı nedeniyle kristalize olması sonucu böyle bir görüntü oluşuyor. Beyazlaşan çikolata gönül rahatlığıyla yenebilir.
50 gramı 2000 liraya satılıyor
7'den 70'e herkesin sevdiği çikolatanın tarihçesini, nasıl üretildiğini, faydalarını, zararlarını bilmeyenimiz çoktur... İşte çikolata hakkında bilinmeyen garip gerçekler...

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