Ekonomi Palandöken Kredi kartı gecikme faizleri de düşürülsün
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Palandöken: Kredi kartı gecikme faizleri de düşürülsün

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, BDDK kredi kartı taksit düzenlemesine ilişkin, "Taksit sayısının artırılması olumlu ama yeterli değil. Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizleri de düşürülmeli" dedi.

Haber Merkezi AA
TESK Başkanı Bendevi Palandöken
TESK Başkanı Bendevi Palandöken

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kredi kartı taksit sınırlarında yaptığı düzenlemeye ilişkin, "Taksit sayısının artırılması olumlu ama yeterli değil. Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizleri de düşürülmeli" talebinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, BDDK'nın mobilyadan beyaz eşyaya, elektronik eşyadan hava yolları ve konaklama harcamalarına kadar birçok alanda kredi kartı taksit sayısını artırdığını anımsattı.

Kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının yanında, gecikme faizlerinin de düşürülmesi gerektiğine dikkati çeken Palandöken, "Taksit sayısının artırılması olumlu ama yeterli değil. Kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe düşenlerin sayısı ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 253 bin 85 kişi oldu. Gecikme faizlerinin düşürülmesi borçların ödenmesinde kolaylık sağlayacaktır. Bankalar elini taşın altına koymalı ve bu oranı yüzde 2,65'ten aşağı çekmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, Türkiye Bankalar Birliğinin ilk çeyrek verilerine göre kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibi devam eden 2,4 milyon kişi olduğuna işaret ederek, BDDK'nın bu kapsamda çok önemli bir adım attığını kaydetti.

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