Patates ve soğanda planlama iyi yapılmalı

Yaz mevsiminin sürmesi ve Kurban Bayramı sonrası sebze-meyve fiyatları düşerken, kış sofraları için patates, soğan için eylül ayı hasadına işaret edildi. Yaz bitene kadar tüm meyve ve sebze ürünlerinde bayram sonrası yaşanan gevşemenin devam etmesi bekleniyor. Bu beklenti Anadolu genelinde sera dışı ürünlerinin tüketim zincirine dahil olacağı öngörüsünden dile getiriliyor.

TÜRKİYE’DE İHTİYAÇ ARTIYOR

Kış öncesi patates, soğan gibi ürünler için de planlamanın bugünden yapılması öneriliyor. Kış aylarına girecek Türkiye için tarım planlama ve yönlendirmenin en doğru şekilde yapılması gerektiğinin önemini belirten uzmanlar, Türkiye’nin geçtiğimiz yıla göre ihtiyacına 5 milyon tonun üstünde patatese 2,5-3 milyon ton civarı soğana ihtiyacı bulunduğu belirtiliyor. Artan nüfus ve gıda krizi de göz önüne alınarak bu hesaplamaların iyi yapılıp buna göre bir yönlendirme sistemi gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Yüksel Tavşan

ÖNLEM BUGÜNDEN ALINSIN

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Kış aylarında da ucuza sebze tüketebilmek için önlemler alınması gerektiğini söyledi. Taşvan, “Bahar dönemine yani mayıs ayına kadar yiyeceğimiz ürünler, eylül ayında hasadı yapılacak olanlar. Orada sıkıntılar yaşamamak için önlemler artırılmalı. Kış boyunca ürün fiyatlarında yükselmeler olabilir. Çünkü dünya gıda krizi ile karşı karşıya. Türk mutfağının temel taşı olan patates, soğan ve domates için planlama ve desteklerin artırılması gerekiyor” dedi.

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