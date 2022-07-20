Ekonomi Patates ve soğanda planlama iyi yapılmalı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Patates ve soğanda planlama iyi yapılmalı

Yaz mevsiminin sürmesi ve Kurban Bayramı sonrası sebze-meyve fiyatları düşerken, kış sofraları için patates, soğan için eylül ayı hasadına işaret edildi.

Abone Ol Google News
Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
Patates ve soğanda planlama iyi yapılmalı
Arşiv

Yaz mevsiminin sürmesi ve Kurban Bayramı sonrası sebze-meyve fiyatları düşerken, kış sofraları için patates, soğan için eylül ayı hasadına işaret edildi. Yaz bitene kadar tüm meyve ve sebze ürünlerinde bayram sonrası yaşanan gevşemenin devam etmesi bekleniyor. Bu beklenti Anadolu genelinde sera dışı ürünlerinin tüketim zincirine dahil olacağı öngörüsünden dile getiriliyor.

TÜRKİYE’DE İHTİYAÇ ARTIYOR

  • Kış öncesi patates, soğan gibi ürünler için de planlamanın bugünden yapılması öneriliyor. Kış aylarına girecek Türkiye için tarım planlama ve yönlendirmenin en doğru şekilde yapılması gerektiğinin önemini belirten uzmanlar, Türkiye’nin geçtiğimiz yıla göre ihtiyacına 5 milyon tonun üstünde patatese 2,5-3 milyon ton civarı soğana ihtiyacı bulunduğu belirtiliyor. Artan nüfus ve gıda krizi de göz önüne alınarak bu hesaplamaların iyi yapılıp buna göre bir yönlendirme sistemi gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Yüksel Tavşan
Yüksel Tavşan

ÖNLEM BUGÜNDEN ALINSIN

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, Kış aylarında da ucuza sebze tüketebilmek için önlemler alınması gerektiğini söyledi. Taşvan, “Bahar dönemine yani mayıs ayına kadar yiyeceğimiz ürünler, eylül ayında hasadı yapılacak olanlar. Orada sıkıntılar yaşamamak için önlemler artırılmalı. Kış boyunca ürün fiyatlarında yükselmeler olabilir. Çünkü dünya gıda krizi ile karşı karşıya. Türk mutfağının temel taşı olan patates, soğan ve domates için planlama ve desteklerin artırılması gerekiyor” dedi.

Sebzede fırsatçılık yeniden hortladı
EKONOMİ
Sebzede fırsatçılık yeniden hortladı
Bütün beynini yedi

Bütün beynini yedi

​Gölde yüzerken bulaştı: Burnundan girdi.
Ne olur bir şey söyleyin?

'Ne olur bir şey söyleyin?'

​Kendi acısını unutup 'Kızımın durumu nasıl' diye sordu.
Bagaj kapağı faciası

Bagaj kapağı faciası

​13 aylık bebek yola düştü araçtakiler 2 km sonra fark etti.

​Erdoğan Tahran'daki üçlü zirve sonrası açıklama yaptı.
Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Ankara'da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Üniversite Tanıtım Günleri'nde 80'den fazla devlet ve vakıf üniversitesi yer alacak.

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

Türkiye'nin ilk yerli kara mürver şurubu

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 'Sambuçem'i piyasaya sürdü.

​Erdoğan, Putin ve Reisi Astana süreci kapsamında bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.