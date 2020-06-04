Pegasus yurt içi uçuş noktalarını 27'ye çıkardı

Gündem

Maltepe'de çakarlı define avcıları yakalandı

İstanbul'un pek çok yerini talan eden definecilerin adresi bu kez Maltepe Başıbüyük ormanı oldu. Ormanda kazı yaptığı belirlenen biri polis 3 kişi gözaltına alındı. Maltepe'de oturan ve zaman zaman Başıbüyük'teki ormanlık alanda yürüyüş yapan bir vatandaş, "Bu bölgede yaşıyorum. Dağdan kekik toplamaya geliyorum. Sabah geldiğimizde her geçen gün kazılar yapıldığını görüyoruz. Tarihe zarar veriyorlar. Belli ki burada geçmişi baya eski tarihi yapı var. Ama defineciler burayı ve birkaç yeri kazıyla mahvetmişler. Buraya sahip çıkılmasını istiyoruz. Gerekli denetimlerin yapılmasını istiyoruz"dedi.