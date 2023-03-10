|
Reklam
Reklam
Ekonomi

Pegasus'tan 14 Mayıs kararı: Seçim tarihini kapsayan bileti olanlar dikkat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını bugün resmi olarak açıkladı. Pegasus Hava Yolları, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler nedeniyle 14 Mayıs tarihini kapsayan seyahati olanların biletlerini iade edebileceğini duyurdu.

17:51 . 10/03/2023 Cuma
Diğer
Pegasus Hava Yolları

Pegasus Hava Yolları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran'da yapılması gereken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'a çekilerek yenilenme kararı aldıklarını açıkladı ve seçim tarihi ile ilgili kararı imzaladı.

Karar, Erdoğan'ın açıklaması sonrası Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlandı.

Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs'a çekilmesini üniversite sınav tarihi ile çakışması, hac dönemine denk gelmesi ve tatil dönemi olmasını gerekçe gösterdi.

Pegasus Hava Yolları'ndan 'iade' imkanı

Pegasus Hava Yolları, seçim nedeniyle 14 Mayıs tarihini kapsayacak şekilde seyahati olan yolcularına iade imkanı tanındığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
  • "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimde oy kullanmak amacıyla seyahat planlarında değişiklik yapmak isteyen misafirlerimize bilet işlemlerinde sunduğumuz ilave haklar aşağıda yer almaktadır.
  • - 10 Mart 2023 ve öncesinde satın aldığınız ve 14 Mayıs tarihini kapsayan seyahatlerinizi;
  • - Ücretsiz olarak açığa alabilir veya
  • - İptal ederek kesintisiz iade alabilir veya
  • - Değişiklik işlem ücreti ödemeden, sadece yeni bilet ile mevcut bilet arasındaki ücret farkını ödeyerek, dilediğiniz tarihe ve dilediğiniz parkura değiştirebilirsiniz.
  • - Bilet işlemlerinizi, uçuştan en az 24 saat önce 0850 250 67 02 numaralı ücretsiz çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz.
  • - Gidiş -dönüş olarak satın alınan biletlerde seyahat aralığı 14 Mayıs tarihini kapsayan biletler (Örneğin; 12 Mayıs gidiş, 18 Mayıs dönüş olan biletiniz için geçerlidir)
  • - Tek yön olan biletlerde ise 7 Mayıs 2023 - 21 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki biletler için geçerlidir.
  • Bir defaya mahsus olmak şartıyla ilave haklardan yararlanılabilir."


Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladı: Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 18 Haziran'ın ÖSYM sınavları ile çakışması, Hac dönemine denk gelmesi ve okulların tatile girmesiyle milyonların yollara düşmesi nedeniyle seçim tarihinin 14 Mayıs'a alındığını belirterek, "Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. AK Parti'ye adaylık başvurusu yapmak isteyenlere bir şart koşan Erdoğan, "Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, seçim kampanyasında müzik kullanılmayacağını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.




#pegasus
#seçim
#bilet
1 saat önce
default-profile-img
Pegasus'tan 14 Mayıs kararı: Seçim tarihini kapsayan bileti olanlar dikkat
Bahçelievler'de balkonu çöken 5 katlı bina mühürlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti
Elazığ’da bekçilerden yürek ısıtan hareket
Jorge Jesus: Mayıs ayına kadar beni beklemeniz gerekiyor
İran'da camiler kundaklandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.