Ekonomi Perakende satış hacmi aylık bazda arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Perakende satış hacmi aylık bazda arttı

Perakende satış hacmi 2019 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ise aynı dönemde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 arttı.

Haber Merkezi IHA
Perakende satışlar arttı.
Perakende satışlar arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı mayıs ayı ‘Perakende Satış Endeksleri’ verisini açıkladı.

Buna göre, takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,8 azaldı.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1 azaldı.

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 20,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 arttı.

Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,5 arttı.

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