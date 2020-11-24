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Petrol fiyatları yükselişte: Brent petrolün varil fiyatı ne kadar oldu?

Petrol fiyatları son 8 ayın en yüksek seviyesinde

Brent petrolün varil fiyatı yükselişe geçti. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşılamanın aralık ayında başlayabileceğine ilişkin beklentilerin etkisiyle yükselişe geçen Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 46,59 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dün 46,08 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 46,04 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,19 artışla 46,59 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 43,64 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki artışta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşılamanın aralık ayında başlayabileceğine ilişkin beklentiler etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı, 11 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkenin 46. başkanı seçilen Joe Biden yönetimine geçiş için gerekli prosedürlerin başlatılması amacıyla ilgili kuruma tavsiyede bulunması da piyasalarda yaşanan belirsizliği azaltarak fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun, daha önce kararlaştırdığı "üretim miktarını 2021'de günlük 2 milyon varil artırma" planını erteleyeceğine ve mevcut üretim kesintisi anlaşmasının süresini uzatacağına ilişkin beklenti de fiyatlardaki yukarı yönlü seyri desteklemeye devam ediyor.

  • Şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan grubun, gelecek yıla ilişkin kesinti kararını görüşeceği toplantı 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının yavaşlama belirtisi göstermemesi nedeniyle devam eden kısıtlamalardan kaynaklı talep sorununa rağmen, aşı çalışmalarına yönelik olumlu haberlerin ardından petrol fiyatlarının haftaya yükselişle başladığını söyledi.

Chalhoub, Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten ayrılma isteğine ilişkin iddiaların ve Libya'da artan üretim miktarının petrol piyasalarına etkilerinin takip edileceğini ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 46,64 ile 46,87 dolar aralığının direnç, 46,41 ile 46,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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