Ekonomi Petrol fiyatlarında Suudi Arabistan dalgalanması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrol fiyatlarında Suudi Arabistan dalgalanması

Wall Street Journal gazetesinin Suudi Arabistan’ın petrol üretim artışını değerlendirdiği haberi ve habere Suudi yetkililerden gelen yalanlama petrol fiyatlarında dalgalanmaya yol açtı.

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Haber Merkezi Diğer
Petrol fiyatlarında Suudi Arabistan dalgalanması
Petrol

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisinin 2023 sonuna kadar devam edeceğini belirtti. WSJ haberini yalanlayan prens “Arz-talep dinamiklerinin gerektirmesi durumunda daha fazla kesinti yapmaya da hazırız” yorumunu yaptı.

Haber ve yalanlama akışı sürecinde ABD ham petrol fiyatları bu hafta yaklaşık 5 dolarlık bir bantta hareket yaşadı. WSJ haberi sonrası pazartesi akşamı bir ara 75 doları test eden WTI aktif kontratı varil fiyatı kayıplarını silerek 80 doların üzerinde tutundu.

ABD ham petrolü Çin’deki Kovid-19 durumunun talebi olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle halen üç işlem gününde yüzde 1,6 civarı kayıp yaşıyor.

OPEC+ toplanacak

OPEC+ aralık ayında arz hakkında karar vermek üzere toplanacak. RBC Capital Markets’e göre Rusya arzında net bir sorun yaşanana kadar OPEC+ mevcut patikasında ilerlemeye devam edecek. Kurumun aralarında Christopher Louney’in de bulunduğu analistleri pazartesi günü yayımladıkları notta OPEC+’ın Rusya’ya Avrupa Birliği’nin petrol yaptırımlarının etkisini görmek isteyeceğini belirtti.

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