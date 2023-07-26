Petrol yüzde 6'lık bir yükselişin ardından düşüşe geçti

ABD ham petrolü, Nisan ortasından bu yana en yüksek seviyeden kapattıktan sonra varil başına 79 dolardan işlem gördü. Kazançlar, küresel pazarın daralmaya başladığına dair işaretlerle desteklendi ve Çin liderliğinin hamleleri, toparlanması duraksadıktan sonra dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında büyümeyi yeniden canlandırdı.





Fed’in borçlanma maliyetlerini Çarşamba günü 22 yılın en yüksek seviyesine çıkarması ve aynı zamanda bu yıl içinde başka bir yukarı hareket olasılığına işaret eden sıkılaştırma eğilimini koruması bekleniyor. Daha yüksek oranlar ekonomiyi yavaşlatma ve enerji tüketimine zarar verme riski taşıyor.





OPEC+ üyeleri Suudi Arabistan ve Rusya'nın arz kısıtlamaları ve Moskova'nın ihracatının gerilemesi ile ham petrol bu ay yükseldi. Bu, fiyatların bu hafta 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanmasına yardımcı olurken, ABD ham petrolünün anlık yayılımı daha derin bir şekilde geriye doğru kaydı, bu da sıkı arzın sinyalini veren bir yükseliş modeli olmasını sağladı.





Endüstri tarafından finanse edilen Amerikan Petrol Enstitüsü, ham petrol stoklarında geçen hafta ulusal düzeyde 1,3 milyon varil artış olduğunu, ancak Cushing, Oklahoma'daki önemli petrol depolama merkezinde 2,3 milyon varil düşüş işaret ederek karışık bir tablo bildirdi. AlphaBBL'den gelen veriler de Cushing'de bir düşüşe işaret etti. Resmi rakamlar Çarşamba günü açıklanacak.











