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Ekonomi

Petrolde Çin endişesi: Yedi haftalık yükselişin ardından düştü

Petrol, yedi haftalık ilerlemenin ardından, Çin ile ilgili endişelerin tetiklediği riskli varlıklardan uzaklaşmayla düştü. Petrol, OPEC+'nın Rusya ve Suudi Arabistan'ın arzı kısması nedeniyle Haziran'daki düşük seviyelerinden bu yana yaklaşık dörtte bir oranında yükselmişti.

12:27 . 14/08/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

ABD ham petrolü, 2022 ortasından bu yana en uzun haftalık kazanç serisinin ardından varil başına 82 dolara düştü.


Hisse senedi ölçütleri, Çin'in kötüleşen emlak sektöründen zarar görerek hafta başında düştü. ABD para birimi üçüncü gün yükseldi ve para biriminde fiyatlandırılan emtiaların çekiciliğini zedeledi.


Petrol, OPEC+'nın Rusya ve Suudi Arabistan'ın arzı kısması nedeniyle Haziran'daki düşük seviyelerinden bu yana yaklaşık dörtte bir oranında yükseldi. Üretici grubunun tahminine göre bu, piyasayı bu çeyrekte günde 2 milyon varilden fazla açığa itti. Ukrayna'daki savaşın ortasında Rus ham petrolünün Karadeniz'den akışına yönelik artan riskler de kazanımlara yardımcı oldu.


Aynı zamanda, ekonomist ve Fed'in kendi personeli de dahil olmak üzere, ülkenin enerji talebini artırabilecek bir durgunluktan kurtulacağını tahmin etmesiyle ABD'deki görünüm canlandı.


Singapur'daki Vanda Insights'ın kurucusu Vandana Hari, "Ralli, Avrupa ve Çin'de devam eden güçlü rüzgarları göz ardı ederek ABD ekonomik duyarlılığına fazla odaklandı" dedi.

Çin'deki koşulların bir anlık görüntüsü, rafineri sektörü de dahil olmak üzere endüstriyel üretim rakamlarıyla birlikte Salı günü gelecek. Dünyanın en büyük ham petrol alıcısı olan ülke, ithalat talebini canlandıran yeni tesisler açıyor.




#Petrol
#Çin
#OPEC
#Rusya
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