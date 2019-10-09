Ekonomi Peugeottan tüm modellerde faizsiz kredi kampanyası
OTOMOTİV

Peugeot'tan tüm modellerde faizsiz kredi kampanyası

Peugeot 208, hurda indirimiyle 79 bin TL'den başlayan fiyatlar ve sıfır faizli kredi kampanyasıyla sunulurken, Peugeot SUV 2008'lerde 40 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi kampanyası mevcut.

Haber Merkezi AA
Peugeot SUV
Peugeot SUV

Peugeot Türkiye, kamu bankalarının anlaşmalı kredi uygulama koşullarını sağlamanın yanı sıra tüm modellerinde yüzde 0 faiz fırsatı sunuyor.

Peugeot Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket, tüm binek modellerinde ve zor işlerin kolay yolunu sunan hafif ticari modellerinde sunduğu rekabetçi finans kampanyaları ve ek fırsatlar için tüm müşterilerini Peugeot Yetkili Satıcılarına bekliyor.

Uluslararası 63 ödüle sahip, yeni nesil Peugeot i-Cockpit ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile üst düzey teknoloji ve benzersiz sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008'in yanı sıra Peugeot SUV 5008'de 40 bin TL için 12 ayda faizsiz kredi kampanyası sunuluyor.

  • Peugeot 208, hurda indirimiyle 79 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve sıfır faizli kredi kampanyasıyla sunulurken, Peugeot SUV 2008'lerde 40 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi kampanyası alıcılarını bekliyor.

Peugeot 308'de 30 bin TL için 12 ay vadeli faizsiz kredi kampanyası sunulurken, Peugeot 301'de hurda indirimiyle 77 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ve yüzde sıfır faizli kredi kampanyası uygulanıyor.

Yeni Peugeot Rifter, 45 bin TL için 15 ay faizsiz kredi kampanyasıyla müşterilerini beklerken, Peugeot Boxer Minibüs, 90 bin TL için 24 ay yüzde 0,79 faizli kredi kampanyasıyla satışa sunuluyor.Peugeot hafif ticari araç modellerinde ise 45 bin TL'ye kadar 15 ay faizsiz kredi kampanyası alıcıları bekliyor.

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