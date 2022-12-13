Ekonomi Pirinçte gümrük vergisi kaldırıldı Fiyatları düşürecek karar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pirinçte gümrük vergisi kaldırıldı: Fiyatları düşürecek karar

Temel gıda tüketim maddelerinden pirinçte, hangi ülkeden ithal edilirse edilsin gümrük vergisi sıfırlandı. Kararı, Ticaret Bakanlığı yürütecek ve karar bugünden itibaren geçerli sayılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Pirinçte gümrük vergisi kaldırıldı: Fiyatları düşürecek karar
Arşiv

Fahiş fiyat artışına karşı gıda ürünlerinin iç pazarda ucuzlaması için alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Pirinç ve çeltik ithalatına uygulanmakta olan gümrük vergisi, menşe ülke fark etmeksizin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı. Resmi Gazete'de yayınlanan "ithalat rejimi kararında değişiklik yapılmasına" dair Cumhurbaşkanı kararıyla, pirinç çeşitleri ve çeltik ithalatının menşe ülkelere göre gümrük vergilerini belirleyen listeye bir dip not eklendi.

Karar 31 Ağustos 2023'e kadar geçerli

Dipnot uyarınca söz konusu ithalata uygulanmakta olan gümrük vergilerii 31 Ağustos 2023 tarihine kadar sıfırlandı.

Kararı, Ticaret Bakanlığı yürütecek ve karar bugünden itibaren geçerli sayılacak.

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu

Binlerce yıldır saklı tutuluyordu

Tek tek ortaya çıkarıldı: Bir şehrin tarihini değiştirecek.
Dev kapışma

Dev kapışma

​Dünya Kupası'nda ilk finalist bugün belli olacak.
Der Spiegelin darbe ikiyüzlülüğü: Almanyada farklı Türkiyede farklı

​Köşeye sıkışan FETÖ'den firar talimatı.

Üretim beklentileri aştı: Yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

Sürü halinde görüntülendiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.