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Ekonomi

Piyasalar merakla bekliyordu: Fed kritik faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

22:02 - 13/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 22:32 - 13/12/2023 Çarşamba
AA
FED faiz kararını açıkladı.
FED faiz kararını açıkladı.
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitedeki büyümenin güçlü temposunun üçüncü çeyrekte yavaşladığına işaret ettiği bildirildi.

İstihdam kazanımlarının yılın başından bu yana yavaşladığı ancak güçlü kalmayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, işsizlik oranının düşük kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, enflasyonun yıl boyunca yavaşladığı ancak yüksek seyrini koruduğu ifade edildi.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Art arda 3 toplantıda faiz oranında değişikliğe gidilmedi

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'den bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştirmiş ve faiz oranını toplam 525 baz puan artırmıştı.

Bankanın politika faizi, söz konusu artışlarla 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkmıştı.

Son kararıyla Fed, politika faizini art arda 3 toplantıda değiştirmeyerek mevcut aralıkta sabit bıraktı.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde? Gözler Jerome Powell'da!
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta, beklentiler ne yönde? Gözler Jerome Powell'da!

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararının ne zaman açıklanacağı ekonomi gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade edilmişti. Federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmuştu. Fed'in ultra şahin adımlarının varlık fiyatları üzerindeki etkisi güçlü şekilde hissedilmeye devam ederken, para piyasalarında Fed’in gelecek iki toplantıda politika faizini sabit bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar.


#FED
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#Merkez Bankası
39 dakika önce
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