Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararını bekliyor: Bugün saat 14:00'te açıklanacak

Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik varlık fiyatlamalarını zorlaştırmayı sürdürürken, bugün ABD'de açıklanacak ilk çeyrek Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin ipucu vermesi ve piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.





Bununla birlikte, ABD'de şirketlerin açıklamaya devam ettiği finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırdığı görülüyor.





Dün, bilançosunu açıklayan ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin kar ve gelirinin düşmesine rağmen üst yönetici Elon Musk'ın daha uygun fiyatlı modellerin üretimine erken başlanabileceğini söylemesi sonrasında yüzde 12 değer kazandı.





Boeing ise tahminlerden daha az zarar duyururken, tedarik zincirini istikrara kavuşturduğunu bildirdi. Buna karşın kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Boeing'in kredi notunu düşürürken, şirketin hisse fiyatı günün en yükseğinden yüzde 6'nın üzerinde geriledi.





Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri, bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artışla 36,5 milyar dolara ulaştığını bildirmesine rağmen, şirketin yılın ikinci çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında, 36,5 ila 39 milyar dolar arasında, gelir beklediğini açıklamasının ardından hisse fiyatı günün en yüksek seviyesine göre yüzde 3,2 azalış kaydetti.





ABD'li teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 artışla 14,5 milyar dolara yükselirken, şirketten yapılan açıklamada, IBM'nin yazılım şirketi HashiCorp'u hisse başına 35 dolar nakit karşılığında 6,4 milyar dolara satın alma niyeti duyuruldu. Söz konusu satın almanın 2024 sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği bildirildi.





Analistler, bugün de Microsoft, Alphabet ve Airbus'ın bilançolarını açıklamalarının beklendiğini ifade ederek, ülkede açıklanacak büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu dile getirdi.





Öte yandan, dün ABD'de açıklanan verilere göre, dayanıklı mal siparişleri martta aylık bazda yüzde 2,6 artışla piyasa beklentilerini aşarken, Kasım 2023'ten bu yana en yüksek aylık yükseliş kaydedildi.





ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da yüzde 7,24 ile geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Mortgage başvuruları ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 2,7 geriledi.





Ayrıca, dün ABD Hazine Bakanlığı 70 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenlerken, ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 5 baz puan artışla yüzde 4,65'e çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de şu sıralarda yüzde 4,66 seviyesinde bulunuyor.





Altının ons fiyatı ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 318 dolardan alıcı buluyor.





Dün, yüzde 0,4 azalışla günü 87,1 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 87,2 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,10 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,02 artarken, Dow Jones endeksi ise yüzde 0,11 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.





Avrupa borsalarında ise dün negatif bir seyir izlenirken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziranda faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Dün, Almanya'da açıklanan verilere göre, Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) iş dünyasının ekonomiye güveni nisanda beklentilerin üzerinde artarak, yükselişini art arda üçüncü aya taşıdı.





Buna göre, Almanya'da martta 87,9 puan değerini alan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin mevcut ve gelecek beklentilerindeki iyileşmesinin etkisiyle nisanda 89,4 puana ulaştı. Piyasa beklentisi endeksinin 88,8 puana yükseleceği yönündeydi.





Ifo anketine göre, Beklentiler Endeksi 87,7 puandan 89,9 puana, Mevcut Durum Endeksi de 88,1 puandan 88,9 puana çıktı.





Öte yandan, dün Alman hükümeti, 2024 yılı için daha önce yüzde 0,2 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, “hafif konjonktürel iyileşme işaretleriyle" revize ederek yüzde 0,3'e yükseltti.





Dün açıklamalarda bulunan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hala inatçı olabileceğini belirterek, ECB'nin haziran ayında faizlerde olası ilk indirimden sonra ne olacağı konusunda taahhütte bulunamayacağını söyledi.





Ayrıca, Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nin (AB) enerji sektöründeki yatırımları koruyan Enerji Şartı Anlaşması'ndan çıkmasına onay verdi.





Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.





ABD'deki karışık seyir yeni günde Asya borsalarına da taşınırken, Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmeye devam etmesi dikkati çekiyor.





Ülkenin Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz piyasasının hareketlerini yakından izleklerini kaydederek, "Buna dayanarak uygun şekilde yanıt verme kararlılığımızda hiçbir değişiklik yok." ifadesini kullandı.





Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa da, döviz hareketlerinin ekonomik temelleri yansıtacak şekilde "istikrarlı olması gerektiğini" söyledi.





Hayaşi aşırı dalgalanmaların arzu edilmediği görüşünde olduklarını aktararak, hükümetin piyasa gelişmelerini yakından izleyeceğini ve gerekli tüm adımları atacağını belirtti.





Dolar/yen paritesi şu sıralarda yüzde 0,2 artışla son 34 yılın en yüksek seviyesi olan 155,7 seviyesinden işlem görüyor. Parite 1990'da 157,8 seviyesini test etmişti. Öte yandan, ülkede açıklanan verilere göre öncü endeks şubatta 111,8'de sabit kaldı.





Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 gerilerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 artış kaydetti.





Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,80 artışla 9.722,09 puanla tamamlarken, bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağına yerleşti.





AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.





Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,5451'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,5800 seviyesinden işlem görüyor.





Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.











