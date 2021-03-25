Ekonomi Piyasalara güçlü iletişim mesajı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Piyasalara güçlü iletişim mesajı​

Piyasalara güçlü iletişim mesajı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankalarla iletişimini sürdürüyor. Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki bankaların genel müdürleriyle bir araya gelen Kavcıoğlu, dün de sektörün diğer oyuncusu bankalar ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile İstanbul’da görüştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Piyasalara güçlü iletişim mesajı​
Şahap Kavcıoğlu

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankalarla iletişimini sürdürüyor. Pazar günü Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yönetimindeki bankaların genel müdürleriyle bir araya gelen Kavcıoğlu, dün de sektörün diğer oyuncusu bankalar ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ndeki (TKBB) bankaların yöneticileri ile İstanbul’da görüştü. Toplantıda; enflasyondan para politikasına, küresel gelişmelerden bankacılık sektörünün taleplerine kadar birçok konu görüşüldü. Merkez Bankası'nın, hükümetçe belirlenen orta vadede enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı kaldığını ifade eden bankacılık kaynakları, bankanın bu hedefe ulaşmak için para politikası araçlarını uygun bir şekilde kullanacağını söyledi. Toplantıda bir hafta vadeli repo faiz oranının temel politika aracı olmaya devam edeceğinin ve para politikası operasyonel çerçevesinin korunacağının vurgulandığı ifade edilirken, küresel sermaye akımlarının, benzer ülkelerin reel getirilerinin ve yerleşiklerin portföy tercihlerinin politika kararlarında önemli göstergeler olacağını vurgulandı.

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İLETİŞİM KANALLARI AÇIK TUTULACAK

  • Bankacılık sektör temsilcileri, TCMB’nin bankacılık sektörü ve diğer paydaşlarla iletişim kanallarını tamamen açık tutacağını bildirdi. Verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden bankacılar, TCMB’nin, bankalara hiçbir şekilde müdahale etmeyeceğini, Merkez Bankası'nın ve bankaların kendi bilançosunu yöneteceğini sözlerine ekledi. Görüşmenin ardından Kavcıoğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Pazar günü TBB yönetimi ile gerçekleştirdiğimiz toplantıya bugün, TBB yönetiminde olmayan ve TKBB’deki bankaların yöneticileri ile genişleterek devam ettik. Değerli katılımcıların görüşleri ışığında çok verimli bir toplantı oldu" dedi.

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