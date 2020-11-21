​Piyasalarda toparlanma haftası: Borsada rekor üstüne rekor

Ekonomi yönetimindeki değişiklik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyi yeniden birinci öncelik olarak öne çıkarması piyasaları güçlü toparlanmasını sağladı. “Yeni dönem" vurgusuyla peş peşe atılan adımlar sayesinde; küresel çapta risk ve belirsizliklerin artmasına karşın, yurt içinde ekonomide Türk lirası varlıklar pozitif ayrıştı.

ERDOĞAN SAHAYA İNDİ

Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlattıklarını, enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını ve reformlara odaklanacaklarını belirtmesi piyasalar tarafından pozitif karşılandı. Özellikle enflasyon hedeflemesi ve para politikası araçlarına yönelik şeffaf, öngörülebilir ve istikrarlı seviyeye vurgusu ekonomide yeni dönemin yol haritası olarak öne çıktı.

DOLAR/TL’DEKİ TOPARLANMA SÜRER

Son iki haftada yaşanan gelişmeler sonucunda Türk lirasının dolar karşısındaki kazanımı yüzde 12’yi buldu. Merkez Bankası’nın yaptığı 475 baz puanlık faiz artışı öncesinde yüzde 10 değer kazanan TL’nin kayıplarını telafi seyri, faiz artışı sonrasında yavaşladı.

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Dolar/TL seviyesi, 6 Kasım’da 8,58 ile tarihi zirvesini görmüştü. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dün 7,51 ile son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Reform adımları ve enflasyonla mücadele vurgusu ile dolar/TL’deki düşüşün devam etmesi bekleniyor.

BORSADA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Ekonomi yönetimindeki değişiklikle başlayan piyasaların güçlü geri dönüş sürecinde Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırdı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde özellikle banka hisseleri öncülüğünde güçlü bir yükseliş yaşandı. Ekim ayını 1.112 seviyesinden tamamlayan endeks, 6 Kasım Cuma günü 1191 puana, 13 Kasım Cuma gününü ise 1291 puanla geride bıraktı. Bu haftada yükselişini sürdüren endeks, tüm zamanların rekorunu biraz daha yukarı taşıdı ve haftayı 1324 puandan tamamladı. 6 Kasım'dan bugüne kadar geçen iki haftalık süreçte yüzde 11 değerlenen Borsa İstanbul’un üç haftalık kazancı ise yüzde 19,33’u buldu.

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