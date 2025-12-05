Piyasaların gözü kritik veriye çevrildi: Gram altında sınırlı yükseliş

Fed’in para politikasına yön verecek kritik enflasyon verisi (PCE) öncesinde altın fiyatları sıkışık bir seyir izliyor. Piyasalar bugün açıklanacak veriye odaklanırken, zayıf doların desteğine rağmen ABD tahvil getirilerindeki artış altının yükselişini sınırlıyor.





Ons altın haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor

Kıymetli madenler piyasasında genel olarak yatay bir hava hakim. Spot piyasada ons altın güne %0,25 primle 4.219,46 dolar seviyesinden başlasa da haftalık bazda %0,5 oranında değer kaybına yönelmiş durumda.





ABD altın vadeli işlemleri ise günü %0,1 düşüşle 4.237,70 dolardan tamamladı. Faiz patikasını belirleyecek enflasyon verisi öncesinde yatırımcıların temkinli duruşu dikkat çekiyor.





Gram altın pozitif ayrıştı

Küresel piyasalardaki yatay seyrin aksine iç piyasada gram altın sınırlı da olsa yükseliş kaydetti. Haftanın son işlem gününe %0,27 artışla başlayan gram altın, 5.767 TL seviyesinden işlem görüyor.





Dolar ve tahvil kıskacı

Altın fiyatları üzerindeki en büyük baskı unsuru tahvil cephesinden geldi. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin son iki haftanın en yüksek seviyesine tırmanması, faiz getirisi olmayan altının cazibesini zayıflattı.





Buna karşın, doların küresel para birimleri karşısında son beş haftanın en düşük seviyelerinde seyretmesi, altının daha sert düşmesini engelleyen temel "fren mekanizması" oldu.





Gözler saat 18.00’de: Fed’in favori göstergesi açıklanıyor

Piyasaların nefesini tutarak beklediği, Fed’in enflasyon takibinde en çok dikkate aldığı veri olan Eylül ayı PCE Endeksi, bugün Türkiye saatiyle 18.00’de açıklanacak. Gelecek veri, bankanın faiz artırım veya indirim takvimini büyük ölçüde netleştirecek.





Diğer değerli metallerde son durum

Altının aksine diğer kıymetli madenlerde daha pozitif bir tablo öne çıkıyor:





Gümüş: Çarşamba günü gördüğü 58,98 dolarlık rekorun ardından %1,19 yükselişle 57,80 dolar seviyesine ulaştı ve haftayı kazançla kapatmaya hazırlanıyor.

Platin: %0,4 artışla 1.640,25 dolar seviyesinde.

Paladyum: Haftalık kazanç yolunda ilerleyen paladyum, %0,80 artışla 1.465,67 dolara yükseldi.







